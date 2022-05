Einen der besten Curved-Monitore für Gamer gibt es jetzt für nur 400 Euro

Das Samsung Odyssey G7 ist einer der besten Curved-Monitore für Gamer. Bei Mindfactory könnt ihr ihn jetzt für nur 400 Euro kaufen.

So gut ist der Preis: Mit einem Preis von 399,92 Euro bietet Mindfactory aktuell das beste Angebot. In den vergangenen Wochen und Monaten ist der Preis immer wieder um 400 Euro geschwankt, lag mal darüber und mal darunter. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier aber in jedem Fall. Die UVP liegt nach wie vor bei 749 Euro.

Samsung Odyssey G7: Einer der besten Curved-Monitore

Wenn ihr auf der Suche nach einem Curved-Monitor fürs Gaming sucht, landet ihr schnell beim Odyssey G7 von Samsung. Dieser bietet letztlich alles, was ihr euch wünschen könnt. Der Bildschirm des angebotenen Modells ist 27″ groß und löst in WQHD auf. Ihr bekommt also angenehm scharfe Ergebnisse, wenn eure Grafikkarte das hergibt.

Die Krümmung von 1000R ist der des menschlichen Auges nachempfunden und wird oft als angenehmer wahrgenommen. Euer Sichtfeld wird dadurch natürlicher ausgefüllt und ihr könnt besser in eure Spiele eintauchen. Die Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz sorgt für ein flüssiges Spiel-Erlebnis, gerade bei schnellen Spielen mit hektischen Situationen kommt eine höhere FPS-Zahl sehr gelegen.

Die Kompatibiltät zu AMD FreeSync und Nvidia G-SYNC ist ebenfalls mit an Bord, sodass ihr die volle Leistung eures Set-Ups auch optimal auf die Straße bringt und auf Ruckler und Screen-Tearing verzichten könnt.

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 68.4 cm / 27 Zoll Auflösung WQHD 2.560 x 1.440 Pixel Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) DisplayHDR 600 Reaktionszeit 1 ms Helligkeit 350 cd/m² Bildwiederholungsfrequenz 240 Hz Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Synchronisationstechnologie FreeSync & G-SYNC

Beim Online-Magazin rtings.com wird das Gerät als einer der besten Curved-Monitore für Gamer bezeichnet. Besonders die Kombination aus WQHD, 240 Hz und kurzer Reaktionszeit sorgt für tolle Ergebnisse. Ihr könnt natürlich auch eure Xbox Series X|S oder eure PS5 anschließen und seid ebenso gut aufgestellt. Nur die Auflösung könnt ihr mit Sonys Konsole nicht nutzen, diese unterstützt WQHD nämlich nicht.

