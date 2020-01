Im Rahmen der „Cyberdeals“ lässt sich bei Cyberport.de aktuell beim Kauf eines starken Gaming-Monitors sparen, ebenso wie bei einer externen Festplatte von Western Digital für Mac.

Western Digital WD My Book 4TB for Mac

Das bietet der Monitor: Der gebogene DELL S3220DGF besitzt ein farbstarkes VA-Panel mit passablen 4 Millisekunden Reaktionszeit (Grau zu Grau) und verfügt über eine große Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll (80 Zentimeter) bei einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten mit flotten 165 Hertz Bildwiederholfrequenz.

Weitere Features:

Im Test: Die Webseite Testberichte.de schätzt das Modell als „Kurvig, flott und farbenprächtig“ ein und hebt unter anderem das gute Preis-Leistungsverhältnis hervor:

Der 32-Zöller von Dell schaltet schnell und ist mit Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz prädestiniert für rasante Games wie Shooter oder Rennspiele. Das gekrümmte VA-Panel wirkt trotz riesiger 32-Zoll-Diagonale scharf und punktet zudem mit einem guten Kontrastverhältnis.

Das Gerät ist zudem HDR-fähig, was in kompatiblen Anwendungen noch einmal ein Plus an Kontrast und Farbkraft mit sich bringt. Die Bildkrümmung ist nicht sehr stark ausgeprägt, weshalb der Immersionseffekt eher gering ausfallen dürfte. Lobenswert ist, dass der Standfuß eine Höhenverstellung erlaubt. So können Sie den S3220DGF an Ihre ergonomischen Anforderungen anpassen.

Wenn Sie eine AMD-Grafikkarte nutzen, profitieren Sie außerdem von FreeSync, das die errechnete Framerate automatisch mit der Bildwiederholrate des Monitors abgleicht und somit für einen stets flüssigen Bildlauf sorgt.