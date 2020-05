In der vergangenen Nacht ist mit Crucible ein teambasierter PvP-Shooter von Amazon an den Start gegangen. Wer mehr aus dem Free-to-play-Spiel herausholen will, kann nun ergänzend Pionierpakete erwerben.

Das wird geboten: Auch wenn Crucible grundlegend kostenlos ist, gibt es neben der im Spiel kaufbaren Ingame-Währung bei Amazon auch drei Zusatzpakete zu erwerben, die vor allem zu Freischaltungen verhelfen.

Allen drei der sogenannten Pionierpaketen ist der Kampfpass gemein, also ein Battle Pass, wie man ihn von anderen Titeln à la Fortnite und Co. kennt.

Dieser gilt für die bis 13. Juli laufende Vorsaison des Shooters und bietet Zugang zu Herausforderungen der Vorsaison und dem Belohnungspfad zum Freischalten neuer Belohnungen.

Je nach Paket sind außerdem neben einem Skin für die Spielfigur Captain Mendoza auch unterschiedliche Mengen der Ingame-Währung Credits enthalten, ebenso wie Schlüssel für einen legendären Skin und Kampfsterne zum Freischalten von Leveln.

Auch mehrere Pakete nutzbar: Bei Crucible kann pro Konto jeweils nur eine Art des jeweiligen Pakets aktiviert werden, jedoch können die unterschiedlichen Pionierpakete allesamt einmal eingelöst werden. Bei doppelten Items gibt es dann einen Ausgleich in Form von Credits.

Fährtenleser-Pionierpaket für 12,49 Euro

Das günstigste der Pakete für Crucible bietet die folgenden Inhalte:

Diplomaten-Skin für Captain Mendoza

500 Credits

Vorsaison-Kampfpass

100 Kampfsterne – 10 Level an Belohnungen freischalten

Räuber-Pionierpaket für 20,99 Euro

Das mittlere Paket von Crucible bietet diese Inhalte:

Diplomaten-Skin für Captain Mendoza

1.000 Credits

Schlüssel für legendären Skin

Vorsaison-Kampfpass

200 Kampfsterne – 20 Level an Belohnungen freischalten

Alphajäger-Pionierpaket für 41,99 Euro

Das größte und teuerste Paket bietet derweil die folgenden Inhalte:

Diplomaten-Skin für Captain Mendoza

6.000 Credits

Schlüssel für legendären Skin

Goldener Hammerstabilitäts-Skin für die Abwurfkapsel

Premium-Kampfpass für die Vorsaison

400 Kampfsterne – 40 Level an Belohnungen freischalten

Dabei lassen sich auch im Spiel Credit-Pakete erwerben, die sich dort wiederum zwischen 3,99 Euro für 500 Credits und 67,99 Euro für 10.000 Credits bewegen.

