Gaming-SSD 54% günstiger: 1TB für PC und PS5 schon vor dem Prime Day zum Tiefstpreis sichern

Eine ganze Woche vor dem Amazon Prime Day gibt es diese M.2 Gaming-SSD für PC und PS5 zum absoluten Bestpreis.

Ihr braucht mehr Speicherplatz und Geschwindigkeit für eure Spiele? Dann hat Amazon ein tolles Angebot für euch. Die Crucial P5 Plus M.2 Gaming-SSD mit 1TB Speicher ist momentan für nur 64,99€ bei Amazon zu haben. Das ist ein Rabatt von 54% gegenüber dem regulären Preis von 139,99€.

Die Crucial P5 Plus ist eine schnelle und zuverlässige SSD, die speziell für Gaming entwickelt wurde. Sie bietet eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 6600 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3600 MB/s. Damit ist sie ideal für anspruchsvolle Spiele, die kurze Ladezeiten und flüssige Performance erfordern.

Die SSD ist kompatibel mit PCIe Gen4 und Gen3 Mainboards und kann sowohl in Desktop-PCs als auch in Laptops eingebaut werden. Sie unterstützt zudem die NVMe-Technologie, die eine bessere Leistung und Effizienz ermöglicht.

Für PS5-Besitzer ist die Crucial P5 Plus ebenfalls eine gute Wahl, denn sie erfüllt die Anforderungen von Sony für die Erweiterung des internen Speichers der Konsole. Mit der SSD könnt ihr mehr Spiele auf eurer PS5 installieren und schneller zwischen ihnen wechseln.

Allerdings müsst ihr beachten, dass ihr für den Einbau in die PS5 eine Heatsink benötigt, um die SSD vor Überhitzung zu schützen. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Alternativ könnt ihr euch auch für das Crucial P5 Plus Heatsink Kit entscheiden, bei dem eine Heatsink für die PS5 bereits auf der SSD verbaut ist. Dieses ist bei Amazon und ist ebenfalls von 123,99€ auf 89,99€ reduziert.

In unserer Deal-Übersicht findet ihr täglich die neusten Angebote und Schnäppchen für Games, Hardware, Zubehör und allem was dazu gehört. Schaut am besten mal rein, damit ihr keinen Deal mehr verpasst.