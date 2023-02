Nur so könnt ihr heute Abend die Champions League live sehen: Bayern vs. PSG im Achtelfinale

Heute Abend steigt das Champions League Achtelfinale. Bei PSG & Bayern stehen die Saisons auf dem Spiel. Mit Prime Video seid ihr live dabei.

Wenn zwei der stärksten Teams Europas aufeinander treffen, kann es sich fast nur um die K.O.-Phase der Champions League handeln. Nach monatelanger Pause kehrt der wichtigste Vereinswettbewerb heute Abend mit dem ersten Achtelfinale zurück. Nur mit Amazon Prime Video seht ihr PSG vs. Bayern live.

Achtelfinale: PSG vs. Bayern live

Mit Paris St. Germain und dem FC Bayern treten auf dem Papier zwei der weltweit besten Mannschaften gegeneinander an, allerdings läuft es bei beiden Teams in diesem Jahr noch nicht richtig rund. Die Bayern starteten nach der WM-Pause mit drei Unentschieden in der Liga, konnten zuletzt aber wieder bessere Ergebnisse einfahren und schlugen am Samstag den VFL Bochum souverän mit 3:0.

Noch chaotischer sieht es in Paris aus, wo seit der Pause noch kein richtiger Rhythmus zustande gekommen ist. Von den 10 Partien, die die Franzosen 2023 gespielt haben gingen vier verloren, dazu kommt noch ein Unentschieden. Die Folge: Der komfortable Vorsprung in der Ligue 1 schmilzt langsam und im Pokal war schon im Achtelfinale Schluss. Die Champions League ist seit Jahren das große Ziel und eine Niederlage zuhause gegen die Bayern könnte das Fass zum überlaufen bringen.

Champions League bei Amazon Prime Video

Seit geraumer Zeit mischt Amazon bei der Champions League mit und zeigt ausgewählte Spiele live und exklusiv bei Prime Video. Auch in diesem Jahr könnt ihr so einige Spiele nur mit einem aktiven Abo sehen. Neben PSG vs. Bayern sind das im Achtelfinale folgende Partien:

21. Februar: Eintracht Frankfurt – SSC Neapel (Achtelfinale, Hinspiel)

7. März: FC Chelsea – Borussia Dortmund (Achtelfinale, Rückspiel)

14. März: Manchester City – RB Leipzig (Achtelfinale Rückspiel)

Wenn ihr schon ein Amazon Prime-Abo habt, könnt ihr euch die Spiele eine zusätzliche Kosten anschauen. Solltet ihr noch kein Abonnement abgeschlossen haben, solltet ihr den Service erstmal ausprobieren. Amazon bietet dafür eine 30-Tage-Testphase an, die ihr komplett gratis starten könnt:

