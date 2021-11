Call of Duty Vanguard im Angebot für PS5 zum Bestpreis kaufen

Jetzt im Angebot bei eBay : Bei eBay bezahlt ihr nur 58,45 Euro für Call of Duty: Vanguard für PS5. Den Angebotspreis erhaltet ihr, wenn ihr beim Bestellvorgang den Gutscheincode POWERSPAREN21 eingebt. Dabei ist es wichtig das Spiel in den Warenkorb zu legen, um den Gutschein eingeben zu können. Dank des Gutscheins spart ihr 10 Prozent auf den Preis.

Am 5. November 2021 erscheint Call of Duty: Vanguard für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X. Wer den neuesten Ableger der Call of Duty-Reihe noch nicht vorbestellt hat, kann dies nun nachholen und dabei einige Euro sparen.

