Call of Duty: Modern Warfare 2 jetzt günstig im Black Friday Angebot kaufen

Das neue Call of Duty setzt wieder auf das beliebte moderne Setting, liefert eine starke Kampagne und einen motivierenden Multiplayer.

Call of Duty Modern Warfare 2

Wer die Shooter-Serie schon etwas länger verfolgt, weiß natürlich, dass das nicht das erste Call of Duty Modern Warfare 2 ist. 2009 war die Reihe gewissermaßen an ihrem Höhepunkt. Wenige Jahre zuvor hatte Infinity Ward mit dem ersten Modern Warfare eine neue Shooter-Generation eingeläutet. Man spielte mit modernen Waffen auf modernen Schlachtfeldern und verfolgte eine spannende Kampagne mit bester Popcorn-Unterhaltung. MW2 nahm dann viele der Stärken des ersten Teils und verfeinerte sie.

Danach ging es mit dem Franchise langsam leicht bergab und viele austauschbare Ableger wechselten sich Jahr für Jahr ab. 2019 erschien dann erneut CoD Modern Warfare und brachte viele Fans zurück. 2022 möchten die Entwickler die Geschichte wiederholen und mit dem neuen MW2 neue Maßstäbe setzen.

Das Spiel ist am 28. Oktober erschienen und konnte von Beginn an gute Kritiken ( zum GamePro-Test) einfahren. Die Story ist unterhaltsam und technisch hervorragend, der Multiplayer ist schnell und entwickelt in Windeseile die altbekannte Suchtspirale. Heute Abend folgt dann der Start der ersten Season, außerdem erscheint mit Warzone 2.0 der Nachfolger der Battle-Royale-Ablegers.

