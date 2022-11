Black Friday Brettspiel Angebote: Anno 1800, CATAN Junior und viele mehr

Zockt mal wieder am Küchentisch und staubt richtig gute Brettspiele wie Anno 1800 oder Disney Villainous bei Amazon, Otto und Alternate mit Rabatten bis zu 51% ab.

So langsam rückt das Finale der Cyberweek, der Black Friday, näher und es gibt immer mehr überzeugende Deals. Auch Brettspieler kommen auf ihre Kosten: Von CATAN Junior über Disney Villainous hin zu Klassikern wie Monopoly ist alles vertreten.

Die besten Brettspiele am Black Friday kaufen

Alle Liebhaber gepflegter Spieleabende mit Freunden und/oder der Familie haben schon jetzt die Gelegenheit zu sparen. Spielt mit den Jüngeren in eurem Umfeld das kinderfreundliche CATAN Junior, schlüpft in die Rolle eurer Lieblings-Disney-Bösewichte oder erlebt Nervenkitzel mit dem Escape Room in Brettspiel-Form.

Oder probiert den Strategieklassiker Anno 1800 als Brettspiel aus und beweist euren Freunden, wer das größte strategische Können hat.

Das ist der Black Friday 2022

Dieses Jahr haben die Sales schon sehr früh begonnen und es gibt jede Menge guter Angebote. Zum Beispiel könnt ihr bei MediaMarkt Top-Titel für PS4 und PS5 kaufen:

Black Friday: Ghost of Tsushima für PS4 & PS5 jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Bei MediaMarkt gibt es aber noch mehr Schnäppchen! So bekommt ihr etwa einen Spitzen-4K-TV für nur 1199€:

Black Friday: Jetzt LG OLED TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz 350 Euro günstiger als je zuvor sichern

Wenn ihr keine Deals mehr verpassen wollt, haben wir eine dringende Lesezeichen-Empfehlung: Auf der MeinMMO Übersichtsseite findet ihr immer die aktuellsten und besten verfügbaren Deals. So kann der Black Friday kommen.