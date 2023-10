Bluetooth-Kopfhörer supergünstig auf Amazon: Hi-Res Audio & 65h Spielzeit

Mit diesem Bluetooth-Kopfhörer könnt überall eure Lieblingssongs oder Hörspiele genießen. Nutzt jetzt das Angebot auf Amazon.

Ihr haltet nach einem günstigen Bluetooth-Kopfhörer Ausschau, der euch für diesen Preis echt ein tolles Klangerlebnis bietet? Dann seid ihr hier genau richtig. Mit seiner aktiven Geräuschunterdrückung, einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 65 Stunden im Standard-Musikmodus und 40h im ANC-Modus bietet er euch genügend Unterhaltung. Obendrein profitiert ihr von der tollen Hi-Res Audio-Qualität. Lasst euch diesen technischen Begleiter nicht entgehen und bezahlt nur 31,99€ statt 49,99€. Zusätzlich wird aktuell ein 10€-Coupon angezeigt, wodurch ihr insgesamt nur 21,99€ ausgeben würdet.

Folgende Aspekte sprechen für diesen Bluetooth-Kopfhörer

Diese Tech hat eine aktive Geräuschunterdrückungstechnologie, die störende Umgebungsgeräusche effektiv ausblendet. Sei es auf nervigen Zugreisen oder mitten in der Stadt, ihr könnt eure Musik jederzeit genießen.

Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 65 Stunden im Standard-Musikmodus und 40 Stunden im ANC-Modus könnt ihr diesen Kopfhörer lange nutzen. Häufige Geschäftsreisen oder lange Arbeitswege stellen also überhaupt kein Problem dar.

Die Hi-Res Audio-Qualität sorgt für einen klaren und detailreichen Klang. Ihr werdet jedes Instrument und jede Nuance in eurer Lieblingsmusik hören können. Der tiefe Bass liefert obendrein einen kraftvollen Sound, der eure Musik zum Leben erweckt.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Transparenz-Modus. Dieser ermöglicht es euch, die Umgebungsgeräusche bewusst wahrzunehmen, ohne den Kopfhörer abnehmen zu müssen. Somit könnt ihr spontan wichtige Durchsagen am Bahnhof hören oder einfach geschickt eine Unterhaltung belauschen.

Diese preiswerte Tech bietet euch auch einen hohen Tragekomfort. Die weichen Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel sorgen dafür, dass ihr den Kopfhörer eine ganze Weile benutzen könnt.

Weitere tolle Angebote und Upgrades

