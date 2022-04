Wie geht es eigentlich Blue Protocol, der großen MMORPG-Hoffnung aus Japan?

Blue Protocol ist ein neues Anime-MMOPRG, das von vielen Spielern sehnsüchtig erwartet wird. Grund dafür sind der starke PvE-Fokus und die actionreichen Kämpfe. Doch lange Zeit hat man nichts mehr von dem Spiel gehört. Wo steht das MMORPG im April 2022?

Was ist das für ein Spiel? Blue Protocol wird ein Themepark-MMORPG von Bandai Namco. Es legt seinen Fokus auf PvE-Inhalte und eine Story rund um Zeitreisen. Denn ihr flieht 1.000 Jahre in der Vergangenheit, um dort eine Katastrophe zu verhindern und so die Welt zu retten.

Ihr habt bei der Charaktererstellung die Wahl aus fünf verschiedenen Klassen. Der Heavy Smasher wurde im Juni 2021 als neuste Klasse angekündigt.

Die Spielwelt teilt sich in Hubs und Städte für bis zu 200 Spieler gleichzeitig und instanziierte Gebiete für etwa 30 Spieler. Das System erinnert also eher an Guild Wars 2, wo es für jedes Gebiet einen Ladebildschirm gibt.

Euch erwarten viele Quests und ein großer Fokus auf die Story.

Das Kampfsystem von Blue Protocol ist sehr actionreich. Ihr müsst Ziele aktiv anvisieren, feindlichen Angriffen ausweichen und besitzt nur wenige Spezial-Attacken.

Monster im Spiel lassen keine Ausrüstung fallen. Diese müsst ihr euch selbst über das Crafting herstellen.

Im PvE erwarten euch Solo-Instanzen und Dungeons für bis zu 6 Spieler. Auch Raids sollen geplant sein.

Das Spiel verzichtet auf direktes PvP, lässt euch aber in Ranglisten im PvE gegeneinander antreten.

Wann erscheint Blue Protocol? Das Spiel startete 2020 in eine Beta in Japan, die jedoch im Dezember wieder geschlossen wurde. Ein Release war ursprünglich für 2021 in Japan geplant und sollte später wohl auch weltweit stattfinden. Doch seitdem war es verdächtig ruhig um das Spiel. Ein offizielles Release-Datum gibt es derzeit nicht.

Der YouTuber TheLazyPeon hat sich Blue Protocol in der Beta angeschaut:

Lange war es still um Blue Protocol, doch es gibt wieder Hoffnung

Wie entwickelte sich Blue Protocol nach der Beta? Ende 2020 verrieten die Entwickler, dass sie das Kampfsystem von Blue Protocol nochmal stark überarbeiten wollen. Die Animationen, die Dynamik, das Ausweichen und das Treffer-Feedback sollten verbessert werden. Viele hofften dann, dass Blue Protocol 2021 in Japan und möglicherweise sogar weltweit erscheinen könnte.

Doch das Fazit zur Beta Ende 2020 ist bis heute die letzte News, die Bandai Namco auf der offiziellen japanischen Webseite von Blue Protocol veröffentlicht hat.

2021 gab es ein Statement von Smilegate, dem Entwickler von Lost Ark, dass sie Blue Protocol in Korea vertreiben werden (via BlueProtocolDB). Das, und eine Stellenausschreibung vom 25. August 2021 für neue Entwickler für Blue Protocol, war so ziemlich alles, was in dem gesamten Jahr rund um das MMORPG passierte.

Es machten Spekulationen die Runde, dass die Entwickler von Blue Protocol überfordert seien, sich übernommen hätte oder das Spiel sogar eingestellt werden könnte. Danach sieht es jetzt zumindest nicht mehr aus.

Actionreiche Kämpfe und große Bosskämpfe stehen im Fokus von Blue Protocol.

Was ist nun neu? Für April/Mai 2022 wurden neue Job-Interviews für die Entwicklung von Blue Protocol und den Shooter Gundam Evolution von Bandai Namco angekündigt. Auffällig ist, dass für so ziemlich jeden Bereich neue Leute gesucht werden, darunter Programmer, Designer, Artists und Game Planner (via YouTube).

Die Entwicklung von Blue Protocol scheint also fortgesetzt zu werden, wobei unklar ist, wie lange die Spieler auf einen Release warten müssen. Denn dazu wurde bisher keine Aussage getroffen.

Auch neues Gameplay oder Einblicke in die Entwicklung gibt es nicht.

Weltweiter Release ist wahrscheinlich, aber nicht bestätigt

Kommt Blue Protocol überhaupt zu uns? Offiziell gibt es noch keine Aussage über einen globalen Release. Blue Protocol soll nach offiziellen Angaben für den japanischen Markt erscheinen.

Allerdings wurden in der Vergangenheit bereits Lokalisierungs-Manager für die englische Sprache gesucht und es wurde ein Deal mit Smilegate für den koreanischen Markt getroffen. Das deutet darauf hin, dass Bandai Namco ihr Spiel auch einem größeren Markt zugänglich machen möchte.

Was sagt ihr zu Blue Protocol? Spricht euch das Anime-MMORPG an?

Wer nicht bis zum Release von Blue Protocol warten möchte, kann sich 2022 auf das neue MMORPG Tower of Fantasy freuen. Wir haben es in der Beta bereits angespielt:

