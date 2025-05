Ein Anime ist so gut, dass ich ihn einmal pro Jahr schaue, obwohl ich ihn schon auswendig kann

Fate/Zero ist ein Action-Anime mit Fantasy-Setting und Teil einer großen Franchise, zu der Videospiele, mehrere Serien und eine Visual Novel dazugehören. Unabhängig davon ist Fate/Zero für MeinMMO-Autorin Esmeralda außerdem auch einer der besten Anime aller Zeiten und ein Paradebeispiel dafür, wie gut eine Serie sein kann, wenn Figuren, Story und Action perfekt ineinandergreifen.

Achtung, Spoiler: In dem folgenden Artikel sind Spoiler über den Anime Fate/Zero enthalten. Hauptsächlich über die Identitäten der „Servants“.

Fate/Zero entdeckte ich eines Abends eher zufällig – und war sofort überwältigt. In den ersten drei Folgen konnte ich die Charaktere kaum auseinanderhalten: Kiritsugu, Kirei, Kariya – Hilfe! Warum heißen alle so ähnlich und sehen gleich aus? Ich war damals von Anime eher knallige Farben und auffällige Outfits gewöhnt.

Aber ich blieb dran, und ab der 4. Folge war ich unglaublich froh darüber. Und jetzt? Jetzt schaue ich den Anime immer und immer wieder, empfehle ihn weiter und schwärme darüber, wie gut er doch ist. Und aus diesem Grund möchte ich euch hier 5 Gründe nennen, warum Fate/Zero ein richtig guter Anime ist und ihr ihn unbedingt schauen solltet.

Zunächst aber eine kurze Erklärung zu der Franchise und der Lore, damit niemand durcheinander gerät.

Was ist das für ein Anime? In der Welt des Fate-Franchises ist einiges los: Es gibt unzählige Anime-Serien, verschiedene Storyrouten (Fate/stay night) und dazu noch eine Flut an Videospielen. Man sieht den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen kaum noch.

Das Schöne daran ist: Es gibt genau einen Anime, den man sich anschauen kann, um einen perfekten Einstieg in die Welt von Fate zu bekommen – oder sogar, um alles Wichtige bereits gesehen zu haben: Fate/Zero.

Dieser Anime, der 25 Episoden umfasst, ist ein Prequel und gleichzeitig so gut gemacht, dass er problemlos für sich alleine stehen kann.

Worum geht es in Fate/Zero? Viele Zuschauer schrecken oft vor der manchmal verwirrenden Welt von Fate zurück. Dabei muss man tatsächlich gar nicht so viel wissen. Die drei wichtigsten Punkte zur Lore sind folgende:

Mit der Kraft von Mana schafften es drei berühmte Magierfamilien, den Heiligen Gral zu erschaffen – ein Artefakt, das jeden Wunsch erfüllen kann.



Weil sich die Familien aber nicht einig wurden, wessen Wunsch erfüllt werden sollte, beschlossen sie, das Ganze in einem Kampf zu entscheiden: dem Heiligen-Gral-Krieg.



Für diesen Krieg rufen sieben Teilnehmer (genannt Master) die Seelen legendärer Helden aus der Geschichte und Mythologie – die sogenannten Servants –, die für sie kämpfen.

Alle paar Jahre entbrennt dieser Krieg um den Heiligen Gral aufs Neue. Der Gewinner darf sich schließlich etwas wünschen.

Die Handlung in Fate/Zero dreht sich um den vierten Heiligen-Gral-Krieg. Kiritsugu Emiya steht dabei im Mittelpunkt. Er ist ein extrem starker Kämpfer, der ursprünglich im Auftrag der Einzbern-Familie in den Krieg geschickt wird. An seiner Seite kämpft einer der mächtigsten aller Servants: Saber, die sich überraschenderweise als eine weibliche Version von König Artus entpuppt.

Und nun – nach dieser etwas längeren Einleitung – kommen wir endlich zu den 5 Gründen, warum Fate/Zero zu den besten Anime aller Zeiten gehört.