Blizzard Guthaben jetzt im Amazon Angebot günstiger kaufen

Bei Amazon könnt ihr euch im Angebot Blizzard Guthabenkarten kaufen und damit im Shop von WoW, Hearthstone, Diablo und Overwatch zuschlagen.

Wenn ihr euer Blizzard Guthaben aufladen oder Guthabenkarten zu Weihnachten verschenken wollt, dann gibt es jetzt bei Amazon eine gute Möglichkeit dazu. Im Angebot bekommt ihr Blizzard Guthaben für 20 Euro, 50 Euro und 100 Euro günstiger.

Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt. Der Versand verfolgt direkt per E-Mail und ihr erhaltet einen Code mit eurem gekauftem Guthaben. Dieses könnt ihr in dann in eurem Battle.net-Account einlösen.

So gut ist das Angebot: Amazon bietet derzeit drei Prozent Rabatt auf das Blizzard Guthaben an. Am meisten lohnt sich das natürlich beim höchsten Betrag von 100 Euro.

Wofür kann das Blizzard Guthaben genutzt werden? Mit dem Guthaben der Geschenkkarten könnt ihr im Blizzard Shop Spiele, Items und Dienste kaufen. Ihr könnt euch also zum Beispiel Call of Duty: Vanguard oder Mounts in WoW kaufen. Natürlich lässt sich das Guthaben ebenfalls dazu nutzen, um Charaktertransfers und ähnliches wahrzunehmen.

WoW GameCard 60 Tage Spielzeit kaufen

Wer statt dem Blizzard Guthaben lieber direkt die passende Spielzeit für sein WoW-Abo kaufen will, kann bei Amazon rund einen Euro sparen. Hier bekommt ihr die 60 Tage WoW GameCard für 25,91 Euro. Diese wird ebenfalls als Code per E-Mail an euch verschickt und im Amazon-Account in der Games- und Software-Bibliothek hinterlegt.

Mit dem WoW-Abo erhaltet ihr Zugriff auf WoW Retail (bis Battle for Azeroth, falls ihr Shadowlands nicht gekauft habt), WoW Classic, WoW Classic Season of Mastery und WoW TBC Classic.

