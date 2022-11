Sony WH-1000XM4: Die besten ANC-Kopfhörer gibt es am Black Friday zum Tiefstpreis

Die Sony WH-1000MX4 gelten als die besten ANC-Kopfhörer überhaupt. Am Black Friday von MediaMarkt und Saturn bekommt ihr sie zum Tiefstpreis.

Saturn und MediaMarkt haben heute Abend ihre Black Week gestartet und bieten bis zum 24. November jede Menge Produkte richtig günstig an. Für den Black Friday selbst sind dann wohl nochmal besondere Deals geplant. Schon jetzt könnt ihr euch aber die Sony WH-1000MX4 zum neuen Tiefstpreis sichern!

Sony WH-1000MX4 zum Tiefstpreis

Die besten ANC-Kopfhörer? Die Sony WH-1000MX4 haben in den vergangenen Jahren einen kleinen Hype ausgelöst. Die Premium-Kopfhörer bieten erstklassigen Sound und obendrein bestes ANC (Active-Noise-Cancelling). Geräusche aus der direkten Umgebung werden also unterdrückt, sodass ihr richtig tief in der Musik, dem Podcast, dem Film oder der Serie versinken könnt.

Gerade wenn ihr euch an einem Ort voller Menschen konzentrieren wollt, wirken die Kopfhörer wahre Wunder. Die einzige echte Konkurrenz sind die Nachfolger, die Sony WH-1000MX5. Die haben allerdings beim Sound leicht das Nachsehen und sind obendrein ein ganzes Stück teurer.

Das Angebot: Im Rahmen der Black Week von MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch die Sony WH-1000MX4 in schwarz für günstige 222€ sichern. Der Versand ist kostenlos. Die UVP liegt bei 379 Euro.

Neuer Tiefstpreis: So günstig wie jetzt waren die ANC-Kopfhörer vorher noch nie. Bisher musstet ihr immer mindestens 229 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen. Bei anderen Anbietern zahlt ihr mit Versand aktuell mindestens 253,99 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Sony WH- 1000XM4 zum Tiefstpreis!

Black Friday bei MediaMarkt und Saturn

Die Black Week von MediaMarkt und Saturn ist um 20 Uhr gestartet und hat ein paar absolute Top-Deals in Petto. Hier gibt’s alle Infos dazu:

Black Friday bei Saturn und MediaMarkt: Die Schnäppchen-Sause ist gestartet!

Die besten Deals und Angebote des Black Friday findet ihr außerdem wie immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag die interessantesten Aktionen ausführlich vor.