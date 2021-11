NordVPN hat im Rahmen des Black Friday Sale einen Rabatt auf das Zwei-Jahres Paket: Statt 243,78 Euro zahlt ihr nur 67,15 Euro für 24 Monate.

Die Meisten von uns verbringen einen großen Teil unseres Lebens online. Dabei verteilen wir auch einiges an persönlichen Informationen, wie Name, Adresse oder sogar Bankdaten. Wer sich da nicht richtig schützt, kann leicht Opfer von Datenklau werden. Dabei sehen Dritte eure Daten ein und/oder speichern diese, ob ihr das wollt oder nicht. Mit NordVPN könnt ihr das vermeiden und dank dem Black Friday Sale spart ihr dabei noch 72%.

Wie funktioniert ein VPN überhaupt?

Statt euer Signal direkt von eurem Computer ans Ziel zu schicken, leitet NordVPN es an verschiedenen Standorten um und verschlüsselt es dabei noch zusätzlich. Das Nachverfolgen und Auslesen eurer Daten fällt dadurch deutlich schwerer und schützt somit eure Privatsphäre nachhaltig. Solche Maßnahmen sind vor allem dann wichtig, wenn ihr euch oft in öffentlich zugänglichen Netzwerken ins Internet einwählt. Üblicherweise sind diese, in Cafés, Restaurants, Hotels oder auch in der Bahn zu findenden Netzwerke unzureichend gesichert und setzen eure Daten auf den Präsentierteller.

Auch praktisch: Die nervigen Content-Sperren, wie sie auf YouTube häufig auftreten, lassen sich mit NordVPN auch umgehen. Ist ein Video mal nicht für Deutsche User zugänglich, könnt ihr euren Standort einfach zu einem passenden umwandeln.

Deswegen lohnt sich ein VPN zum Zocken

Da NordVPN auch auf der PS4, PS5 und Xbox One bzw. Series X|S verwendet werden kann, können teilweise sogar die Regionalen Einschränkungen für Spiele umgangen werden. Wird zum Beispiel ein Spiel in einer anderen Zeitzone früher veröffentlicht, könnt ihr mithilfe des VPN schon früher darauf zugreifen.

Ein VPN kann euch dabei helfen, auf eine Beta/Preview eines Spiels zuzugreifen, das für eure Region noch nicht freigeschaltet ist. So geschehen bei der Vorab-Version des Mobile Spiels “Diablo Immortal”:

Diablo Immortal: Spieler drängen über VPN und APK in die Beta, obwohl sie nicht sollen

Ein weiterer Vorteil für Online-Spieler: NordVPN verhindert lästige DDos-Angriffe. Und nicht nur das, es hilft sogar dabei, euer Ping zu reduzieren, indem sie sich mit einem Server verbindet, der nah am Server des Spiels ist.

Deswegen lohnt sich NordVPN im Black Friday Sale

NordVPN zeichnet sich besonders durch die 5100 Server in insgesamt 60 Ländern aus, aber ebenso durch die schnelle Verbindung und unbegrenzte Bandbreite. Die Server werden zudem immer mit aktueller Software versorgt, damit auch in Zukunft regionale Sperren umgangen werden können. NordVPN läuft auf fast allen aktuellen Routern und eine Anleitung zur Installation findet ihr auf der NordVPN-Webseite. Falls es doch mal Probleme geben sollte, könnt ihr einfach den 24-Stunden Kundenservice nutzen.

Dank dem Black Friday Sale könnt ihr 72% sparen, wenn ihr NordVPN jetzt abonniert. Genauer gesagt zahlt ihr für zwei Jahre nur 67,15 Euro, also 2,80 Euro im Monat, während der Normalpreis bei 243,78 Euro für denselben Zeitraum liegt. Wer jetzt interessiert ist, sollte sich das Angebot auf keinen Fall entgehen lassen.