Dank Black Friday bekommt ihr aktuelle PS5-Spiele auf Amazon und im PS Store besonders günstig. Mit Ghost of Tsushima und Ratchet & Clank: Rift Apart bekommt ihr aktuell zwei absolute Top-Titel für die PS5 im Angebot.

Ihr habt bereist eine PS5 bekommen und sucht aktuell nach Spielen, die ihr auf eurer Next-Gen-Konsole zocken könnt? Dann findet ihr hier die passenden Angebote dazu! Denn der Artikel stellt euch die besten Angebote von Amazon und PS Store vor und erklärt, warum sich die Spiele für euch lohnen könnten.

Bis wann gehen die Angebote? Die Angebote laufen bis zum Sonntag, dem 28. November 2021. Bis dahin könnt ihr die Spiele besonders günstig kaufen. Solltet ihr eine “Digital Edition” der PS5 haben, dann könnt ihr die Spiele auch direkt im PS Store erwerben, da ihr dort ebenfalls kräftig sparen könnt

Subnautica: Below Zero

Was ist das für ein Spiel? Subnautica: Below Zero ist ein Survival-Spiel, in welchem ihr die meiste Zeit unter Wasser unterwegs seid. Das Spiel bietet euch eine atmosphärisches und spannende Spielwelt mit jeder Menge fremdartiger Kreaturen und bunten Unterwasserbiomen. Auch die Story motiviert.

Das Spiel bietet euch außerdem ein umfangreiches Crafting-System und ihr könnt das Survival-System beliebig an eure Bedürfnisse anpassen. Habt ihr etwas keine Lust auf Hardcore, dann könnt ihr das auch abschalten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr sucht nach einem Survival-Spiel mit spannender Story und motivierendem Crafting-System? Dann solltet ihr euch Subnautica: Below Zero ansehen. Hattet ihr bereits mit dem Grundspiel viel Spaß, dann dürfte euch auch die eigenständige Erweiterung “Below Zero” gefallen.

Was kostet das Spiel? Auf Amazon bekommt ihr das Spiel aktuell für 19,99 Euro anstatt 29,99 Euro.

DEATHLOOP

Was ist das für ein Spiel? Deathloop ist ein First-Person-Actionspiel von Arkane Lyon, den Entwicklern von Dishonored. Im Zentrum der Handlung stehen zwei Rivalen, die Assassinen Julianna Blake und Colt “Der Captain”. Auf der Insel Blackreef sind sie zu einem ewigen Zweikampf verdammt. Nach jedem Tod erwachen die beiden jedoch erneut auf der Insel und ihr Kampf beginnt von vorn.

Das Spiel motiviert mit großer spielerischer Freiheit, denn ihr habt viele Möglichkeiten, wie ihr Gegner ausschaltet. Hinzu kommen zahllose optionale Aufgaben und ein cooler Soundtrack.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr sucht nach einem ungewöhnlichen Shooter mit starkem Soundtrack und einer interessanten Story, dann schaut euch DEATHLOOP an.

Was kostet das Spiel? DEATHLOOP kostet auf Amazon aktuell 33,56 Euro anstatt 69,99 Euro. Im PS Store kostet das Spiel nicht viel mehr: Hier zahlt ihr 34,99 Euro und habt das Spiel direkt digital auf eurer Konsole.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Was ist das für ein Spiel? In Ghost of Tsushima schlüpft ihr in die Rolle von Jin Sakai, dem letzten Samurai der Insel. Das Open World-Spiel bringt euch auf die namensgebende japanische Insel Tsushima während der ersten Invasion der Mongolen im 13. Jahrhundert. Die detaillierte und historische Spielwelt von Ghost of Tsushima kann frei erkundet werden.

Die Director‘s Cut Edition lohnt sich vor allem für User, die eine PS5 besitzen, denn Sony hat das Spiel kräftig für die neue Konsolengeneration verbessert. So gibt es neue DualSense-Funktionen und das Spiel läuft deutlich flüssiger als auf der alten Generation. Die Edition enthält außerdem das Addon „Legenden“ mit rund 5 Stunden zusätzlichem Inhalt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Sucht ihr nach einem Spiel, welches nicht nur eine spannende Geschichte bietet, sondern die auch viel historisch genau recherchiertem Hintergrund bietet? Dann solltet ihr euch Ghost of Tsushima ansehen. Auch diejenigen, die anstatt nach einem Spiel, welches auf schnelle Kombos setzt, lieber ein etwas langsameren Kampftempo suchen, sollten sich den Exklusiv-Titel einmal ansehen.

Seit Herbst 2020 bietet euch das Spiel mit Ghost of Tsushima: Legends übrigens eine kooperative Multiplayer-Erweiterung – kostenlos für alle Besitzer des Spiels.

Was kostet das Spiel? Ghost of Tsushima Director’s Cut kostet euch auf Amazon 49,99 Euro anstatt 79,99 Euro.

Solltet ihr das Spiel bereits besitzen, könnt ihr auch das Director‘s-Cut-Upgrade für rund 20 Euro im PS Store kaufen:

Der Black Friday 2021 lockt mit Schnäppchen und Deals – Nutzt ihr das Angebot?

Ratchet & Clank: Rift Apart

Was ist das für ein Spiel? Auch im neusten Teil der Serie übernehmt ihr die Rolle von Ratchet und seinem Roboter-Kumpel Clank. Die beiden müssen dieses Mal eine Katastrophe aufhalten, während die verschiedenen Dimensionen durch plötzlich auftauchende Löcher miteinander kollabieren.

Das Spiel zockt sie wie ein Action-Plattformer mit Shooter-Einlagen. Die Charaktere sind alle liebenswert gestaltet und das Spiel bietet ein tolles und eingängiges Kampfsystem. Die Jump‘n-Run-Einlagen lockern das Spielgeschehen auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer bereits viel Zeit mit dem tollen Vorgänger verbringen konnte, der sollte auch beim Angebot für den Nachfolger zuschlagen. Auch “Rift Apart” bietet mehr “Ratchet & Clank” mit liebenswerten Charakteren und einem coolen Bösewicht.

Was kostet das Spiel? Aktuell bekommt ihr das Spiel auf Amazon für 39,99 Euro anstatt für 79,99 Euro.

Returnal

Was ist das für ein Spiel? Im Third-Person-Roguelike-Shoote Returnal schlüpft ihr in die Rolle einer Astronautin, die in einer Zeitschleife gefangen ist und einen gefährlichen Planeten erkunden soll. Dabei spielt sich das Spiel wie ein waschechtes Roguelike: Das heißt, ihr scheitert immer wieder und nutzt das Scheitern, um daraus zu lernen und euch stetig zu verbessern.

Das Spiel bietet euch eine faszinierende Atmosphäre mit spannenden und cool inszenierten Bosskämpfen und Controller-Funktionen. Hinzu kommt ein interessantes Leveldesign und eine gute deutsche Lokalisierung.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel eignet sich vor allem für Leute, die frustresistent sind und sich gerne an schwierigem Gameplay die Zähne ausbeißen wollen. Mögt ihr leicht gruselige Spiele, dann könnte Returnal ebenfalls für euch gemacht sein.

Was kostet das Spiel? Aktuell bezahlt ihr auf Amazon für das Spiel 49,99 anstatt 79,99 Euro.

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition

Was ist das für ein Spiel? Der neuste Ableger der Serie, Assassin’s Creed: Valhalla, führt euch in die Welt der Wikinger. In einem frühmittelalterlichen England meuchelt ihr euch als männlicher oder weiblicher Eivor durch dutzende Gegner und sinnt auf Rache. Garniert wird das Ganze mit dem bekannten Konflikt zwischen Templern und Assassinen.

Die Spielwelt sieht, wie in Odyssey, wieder toll aus und die Städte und Landschaften laden zum Entdecken ein. Das Schleichen und Meucheln gewinnt wieder mehr Wert als noch in Odyssey und Story-Entscheidungen wirken wieder wichtiger. Das Kampfsystem fühlt sich dank eingängiger Steuerung richtig gut an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr mochtet bereits Odyssey mit seiner riesigen Spielwelt und habt einen starken Erkundungsdrang? Dann schaut euch auch den Nachfolger an!

Was kostet das Spiel? Aktuell zahlt ihr für das Spiel 48,99 Euro anstatt 119,99 Euro. Im PS Store zahlt ihr mit 59,99 Euro knapp 10 Euro mehr, bekommt dafür aber sowohl die PS4- als auch die PS5-Version.

Metro Exodus Complete Edition

Was ist das für ein Spiel? Metro: Exodus ist die Fortsetzung von Metro 2033 und Metro: Last Light nach der Buchvorlage von Dmitry Glukhovsky. Der Ego-Shooter spielt im Jahr 2036. Der Spieler schlüpft erneut in die Rolle von Artyom, der diesmal den Untergrund verlassen muss und eine Reise durch das postapokalyptische Russland antritt. Metro: Exodus mischt Action aus der Ego-Perspektive mit Stealth und Survival-Elementen.

Die verbesserte Version für die PS5 bietet euch einige sinnvolle Verbesserungen. So sind die Ladezeiten drastisch reduziert und ihr könnt 4K-Texturenpakete verwenden. Auch die haptischen Funktionen des DualSense-Controllers werden offiziell unterstützt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Seid ihr auf der Suche nach einem starken Ego-Shooter mit glaubwürdigen Charakteren und einer spannenden Spielwelt oder habt auch schon die Vorgänger gespielt? Dann solltet ihr euch Metro: Exodus ansehen.

Was kostet das Spiel? Auf Amazon zahlt ihr für das Spiel derzeit 26,51 Euro anstatt 39,99 Euro. Im PS Store bekommt ihr das Spiel für 29,99 Euro

Black 4 Blood

Was ist das für ein Spiel? Back 4 Blood ist ein Zombie-Shooter von Turtle Rock, den Machern von Left 4 Dead und Evolve. Das Spiel versteht sich als geistiger Nachfolger von Left 4 Dead 2 Kern von Back 4 Blood ist der Koop-Modus, es gibt auch eine Kampagne und PvP-Elemente.

Das Spiel bietet euch ordentliches Gunplay und eine gute Waffenauswahl. Hinzu kommt, dass alle Charaktere Stärken und Schwächen haben. Vor allem die höheren Schwierigkeitsgrade setzen ein Teamplay voraus, schnelles und unbedachtes Vorpreschen funktioniert nicht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr sucht nach einem kooperativem Shooter für eure Konsole, der auf höheren Schwierigkeitsgraden richtig knifflig werden kann? Dann schaut euch Back 4 Blood an.

Was kostet das Spiel? Auf Amazon bekommt ihr das Spiel aktuell für reduzierte 39,99 Euro anstatt für 69,99 Euro.

Nichts für euch dabei gewesen? Habt ihr alle Spiele bereits oder konnte euch die vorgestellte Auswahl nicht überzeugen? Dann geht’s hier direkt in den PS Store. Im PS Store könnt ihr dann selbst alle Angebote nach Lust und Laune durchstöbern und vielleicht findet ihr noch ein tolles Spiel, welches ihr unbedingt haben möchtet.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.