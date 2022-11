Black Friday 2022: Die besten Angebote für Nintendo Switch bei Otto

Otto hat seinen großen Black Friday Sale mit vielen tollen Angeboten gestartet. Wir zeigen euch die besten Deals für die Nintendo Switch.

Dieses Jahr bietet Otto zum Black Friday eine große und vor allem sehr gute Auswahl an Spielen für die Nintendo Switch günstiger an. Darunter sind Klassiker wie Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Animal Crossing, aber auch neue Titel wie Mario + Rabbids: Sparks of Hope oder Mario Strikers: Battle League Football. Hier kommt ihr zum gesamten Sortiment:

Darf auf keiner Nintendo Switch fehlen: Mario Kart 8 Deluxe

Würde Nintendo eine neue Konsole herausbringen, auf der nur Mario Kart gespielt werden könnte, würden die Verkaufszahlen wohl trotzdem ungeahnte Höhen erreichen. Das arcadige Rennspiel begeistert mittlerweile seit Jahrzehnten und macht jeden Abend mit Freunden nochmal ein bisschen lustiger. Mario Kart 8 Deluxe ist noch immer der neueste und aktuellste Teil der Serie.

Die Grafik ist so gut wie nie zuvor, das Fahrgefühl ist flüssig und die Streckenauswahl groß. Neuerdings können sogar neue Strecken über einen DLC dazu gekauft werden. Alles in allem ist das ein Paket, das wirklich auf keiner Nintendo Switch fehlen sollte. Bei Otto bekommt ihr das Spiel aktuell für nur 39,99€.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die Zelda-Spiele sind seit jeher neben Pokémon und Mario absolute Kaufargumente für Nintendo-Konsolen. Mit Breath of the Wild haben die Japaner aber endgültig den Vogel abgeschossen. Der Titel revolutionierte mal eben das etwas eingestaubte Open-World-Genre (94 Punkte im GamePro-Test) und bietet auch heute noch etliche Stunden beste Unterhaltung.

Bei Otto zahlt ihr aktuell nur 42,99€ für Links vielleicht großartigstes Abenteuer überhaupt.

Jetzt The Legend of Zelda: Breath of the Wild für nur 42,99€ sichern!

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Habt ihr euch je gefragt, was herauskommt, wenn man Mario, die Rabbids von Rayman und die rundenstrategischen Gefechte von XCOM kreuzt? Nein? Dann geht es euch wohl wie den meisten. Nintendo hat es aber trotzdem getan und damit mal eben eine neue Serie aus dem Boden gestampft.

Das erste Mario + Rabbids konnte schon mit tollem Gameplay überzeugen, aber Teil zwei mit dem Titel Sparks of Hope setzt in jeder Hinsicht nochmal einen drauf. Bei Otto gibt es zwei Versionen günstiger. Die Standard-Variante kostet 47,99€, die Gold Edition inklusive Season Pass 69,99€.

Otto Black Friday: Weitere Deals für Nintendo Switch

Daneben gibt es jede Menge weitere Top-Titel im Angebot:

Die besten Angebote des Black Friday findet ihr wie immer in unserer Übersicht. Wir vergleichen die interessantesten Aktionen und zeigen euch, wo ihr wirklich sparen könnt.