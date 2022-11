Black Friday: Sony DualSense jetzt bei MediaMarkt und Saturn im Angebot

Der Black Friday Sale von MediaMarkt und Saturn ist gestartet und bringt direkt mal ein starkes Angebot. Der DualSense für PS5 richtig günstig.

Die Black Week Deals laufen bis zum 24. November. Für den Black Friday selbst haben MediaMarkt und Saturn also offenbar nochmal eigene Angebote geplant. Hier kommt ihr direkt zum DualSense bei MediaMarkt:

Sony DualSense für PS5 im Angebot

Darum geht’s: Eines der größten Highlights der PS5 ist neben der schnellen SSD, der tollen Grafik und der hohen Framerate eindeutig der neue DualSense Controller. Dieser liegt nicht nur hervorragend in der Hand und passt vom Design perfekt zur Konsole, er bietet mit den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback zwei echte Neuheiten, die sich besonders stark nach „Nest-Gen“ anfühlen.

Leider liegt der PS5 normalerweise nur ein Gamepad bei und einzeln können die Controller ganz schön teuer werden. Zu zweit spielen geht so ordentlich ins Geld. Bis jetzt jedenfalls. Denn bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch das gute Stück jetzt supergünstig sichern!

Das ist das Angebot: Der Controller ist mittlerweile in ganzen acht Farben erhältlich und in sieben davon aktuell reduziert. Einzig das neue God of War Ragnarök-Design ist nicht Teil der Aktion. Die Gamepads kosten zur Zeit nur 49,99€ und sind damit so günstig wie nur selten. Die Farbe grey camouflage war vorher tatsächlich noch nie für unter 60 Euro zu bekommen! (Quelle: geizhals.de)

Hier kommt ihr zu den Angeboten bei MediaMarkt:

Und hier sind die Versionen bei Saturn:

Black Friday bei MediaMarkt und Saturn

MediaMarkt und Saturn haben den gesamten November zum Schnäppchen-Monat erkoren. Heute geht es in die heiße Phase, um 20 Uhr wurden die Black Friday Deals gestartet. Alle Infos dazu findet ihr hier:

