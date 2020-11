Black Friday Angebot: 12 Monate PS Plus zum Bestpreis kaufen

Wer lieber bei Amazon und Co sein PlayStation Plus-Abo kaufen will, kann während der Black Friday Woche hier ebenfalls sparen. Allerdings 5% weniger als bei MEDION.

Neben dem Angebot für PlayStation Plus könnt ihr bei MEDION auch PlayStation Now günstiger kaufen und dort ebenfalls den 5% Rabattgutschein nutzen.

Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit euer Abo für PS Plus zu erneuern oder zu verlängern. Dank der besonderen Angebotswoche könnt ihr euch ein Jahr PlayStation Plus zum Bestpreis kaufen. Bei einem Anbieter spart ihr sogar noch mehr als bei den anderen.

