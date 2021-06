Am Wochenende gab Black Desert Entwickler Pearl Abyss einen Ausblick auf die Inhalts Erweiterungen für Sommer und Herbst 2021. Darunter erwartet euch in Kürze eine neue Klasse namens Corsair, ein Koop-Dungeon, eine Solo-Zone und eine umfangreiche Roadmap für den Rest des Jahres

Was kommt alles demnächst in Black Desert Online? Fans dürfen sich in der Zeit von Juni bis Oktober auf massig neue Inhalte freuen:

Am 23. Juni: Eine neue Schwertkämpfer-Klasse namens Corsair zusammen mit einer neuen PvE-Season

Am 21. Juli: Der erste Koop-Dungeon namens Atoraxxion

Im Juli: Neue Gebäude und Einrichtungsgegenstände für das Housing

Im August: eine neue Singleplayer Zone mit neuen anspruchsvollen Monstern

Am 12. August: Ein neues Mini Kartenspiel, namens Yaar

Am 2. September: ein neues Wasserreittier namens Mythical Devine

Am 14. Oktober der neue Elvia Realm Calphion und Blackstar Raid

Was erwartet die Spieler in Black Desert bis zum Ende des Jahres? Bis zum Ende von 2021 sind weitere Klassen für PC und Konsole, ein neuer Weltboss, die Erweiterung The Grad Ocean und neue Spiel-Regionen geplant.

Außerdem wird es regelmäßig alte und neue Events für PC und Konsole geben.

Das sind die Highlights der Roadmap 2021

Corsair-Klasse

Was kann die neue Klasse? Hierbei handelt es sich um eine Kämpferin, die ihre ozeanischen Kräfte einsetzt, um ihre Feinde zu zerstören. Der Kampfstil orientiert sich an den Kräften des Meeres und sieht ungemein cool und mächtig aus. Da sie eine Piratin und

Kommandeurin des Meeres ist, kann sie schneller schwimmen und länger unter Wasser bleiben als andere. Sie wurde bereits in einem ersten Trailer gezeigt:

Atoraxxion, ein neuer Dungeon

Was ist Atoraxxion? Der neue Dungeon von Black Desert ist der erste Koop-Dungeon überhaupt in dem Spiel. Er ist eingeteilt in vier Akte und der erste davon wird am 21. Juli erscheinen, der zweite am 29. Juli und die beiden anderen später in diesem Jahr.

Welche Inhalte hat der neue Dungeon? Der Dungeon wird euch mit epischen Schlachten, kniffligen Denkaufgaben und einer umfangreichen Story, die Geschichte von Black Desert genau ergründen lassen.

Terror by the Deep Sea

Worum handelt es sich hierbei? Die neue Monster Zone erscheint am 26. August und bietet spannende Kämpfe und Herausforderungen indem das Sichtfeld massiv eingeschränkt wird.

Der Inhalt ist für Solo-Spieler gedacht, die in Terror by the Deep Sea gefordert werden.

Concept Art zum neuen Solo-Inhalt.

Yarr – Ein neues Minispiel

Was hat es damit auf sich? Bei Yarrr handelt es sich um eine Kreuzung aus dem beliebten Poker Spiel und dem Würfelspiel Yacht. Spieler können gegen andere antreten und mit Können und Geschicklichkeit die Karten beeinflussen. Das Spiel mit Suchtpotential erscheint am 12. August

Elvia Realm und Calpheon & Black Star Raid

Was sind die Besonderheiten? In diesem Raid werden klassische Charaktere überarbeitet und mit einzigartigen Spezialfähigkeiten ausgestattet. Dazu erwarten euch zwei neue Red Battlefield Karten und auch die Story und Spiel-Einführungen wurden überarbeitet.

Falls ihr nicht sicher seid, welche Klasse ihr spielen sollt, hilft euch MeinMMO weiter. Hier der Klassenguide für Black Desert Online 2021.

Die Zukunft von Black Desert im Überblick

Welche weiteren Updates kommen in 2021? Im Jahr 2021 erwarten euch noch eine Menge an weiteren Updates. Hier der Überblick:

Sommer PVP-Season für 2-3 Monate

10 vs 10 Gruppen Kampf in Thornwood Castle. 1v1 / 2v2 / 3v3 Solare Arena in Altinova Arena

Eigene Mini Server – 20 Private Server, die ihr durch Events gewinnen könnt und bis zu 30 Spieler einladen könnt.

Neue RBF Karten – Northern Plain of Serendia am 19. August

Umfangreiche Klassen Reboots – 17 Klassen werden angepasst und deren Fähigkeiten und passive Werte aktualisiert.

Eine Überarbeitung der Story und mehr Videosequenzen

100% Chance auf Pen Accessory: Pen Narc, Tungrad Ohrringe oder Crescent Ring. Diese werden 10 Milliarden kosten, 3-6 Monate brauchen und nicht handelbar sein. Des Weiteren werden die Familiennamen eingraviert.

Welt Bosse werden ein Minimum an Contribution erfordern, um Beute fallen zu lassen

Was gibt es an Überarbeitungen? Die Entwickler werden neben den Neuerungen auch weitere umfangreiche Arbeiten an Black Desert Online vornehmen. Dazu gehört:

Nodewar – Hier könnt ihr kleine Nodewars mit einem komplett neuem System erwarten

Klassen-Anpassungen

Verstärkungen der Pferde von Stufe 30 auf 100, um sie widerstandsfähiger gegen niedrige Monster zu machen

Lifeskill-Überarbeitung

Eine Guild Galley im September und Arbeiten am Meeres-PvP

Tier 5 Begleiter, mehr Sammelgeschwindigkeit und neue Fähigkeiten in naher Zukunft

Besseren Erhalt von Caphras durch Sammeln, Alchemie und RBF

Ihr könnt euren Charakter zukünftig in die Global Labs, den Test-Servern aus Korea, kopieren

Ein weiteres Highlight ist die Wiederaufnahme der PvE-Seasons, die seit Anfang 2021 nicht mehr stattfanden. Diese Seasons sind besonders interessant für Neueinsteiger und PvE-Fans.