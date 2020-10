Ersparnis: Mediamarkt.de bietet Star Wars: Squadrons aktuell mit Vorbestellerpreisgarantie für 32,99 Euro statt 38,98 Euro an, was unter Berücksichtigung der entfallenden Versandkosten bisher der günstigste Preis im Vergleich bei Geizhals.de ist.

Das wird geboten: EAs neues Raumschiffspiel für Fans der berühmten Weltraumsaga erscheint zwar erst am 2. Oktober für PC und Konsolen, kann aber bereits jetzt reduziert erworben werden – zumindest für die PS4, inklusive VR-Unterstützung via PlayStation VR.

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet die 860 QVO mit 1 TByte derzeit verandkostenfrei für 77,01 Euro statt 96,51 Euro an, was laut Preisvergleich bei Geizhals.de den neuen Bestpreis darstellt. Ansonsten ist sie mit Versand dort erst ab rund 85,81 Euro gelistet.

