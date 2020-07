Die besten Gaming-Mäuse für Shooter, die ihr 2020 kaufen könnt

Wer gerne Shooter spielt, der braucht eine schnelle und präzise Maus. Und zwar vorzugsweise leichte Mäuse mit wenigen Zusatztasten. Wir von MeinMMO stellen euch die besten Mäuse für Shooter 2020 vor und erklären, für welchen Spieler sie sich am besten eignen.

Wofür braucht es eine gute Maus? Sowohl Gelegenheitsspieler als auch kompetitive Gamer wissen, worauf es bei einem Shooter ankommt: Auf schnelle, präzise Klicks, um den Gegner auszuschalten.

Erst vor kurzem hatten wir euch eine Maus vorgestellt, die das Schwitzen minimieren soll. In diesem Artikel wollen wir euch vorstellen, welche Mäuse sich am besten für Shooter eignen und welche wir mit bestem Gewissen empfehlen können. Am Ende geben wir euch noch ein paar Tipps, worauf ihr beim Kauf einer Maus achten müsst.

Die besten Mäuse für Shooter 2020 im Überblick:

Kabelgebundene Shooter-Maus: Razer DeathAdder V2

Shooter-Gaming-Maus unter 30 Euro – HoLife PC Gaming Maus

Shooter-Gaming-Maus unter 50 Euro – SteelSeries Rival 3

Wireless Shooter-Gaming-Maus – Razer Viper Ultimate

Shooter-Maus für große Hände: Corsair IronClaw RGB

Beidhändige Maus für Shooter: Roccat Kova AIMO

Vermisst ihr eine Maus? Dann nennt sie uns in den Kommentaren und schreibt, warum sie euch fehlt, dann schauen wir uns eure Maus-Empfehlung gerne an.

Beste kabelgebundene Shooter-Maus – Razer DeathAdder V2

DPI: 100 – 20.000 | Sensor: Optisch | Tasten: 8 Tasten | Gewicht: 82g | Besonderheit: vollständig programmierbar, interner Speicher, Rechtshänder | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 69 – 192 €.

Für wen ist die Maus geeignet? Die DeathAdder V2 ist der Nachfolger der alten DeathAdder von Razer und bietet vor allem viele Detailverbesserungen an. Sucht ihr nach einer zuverlässigen Gaming-Maus, die einen guten Sensor bietet und angenehm in der Hand liegt, dann solltet ihr euch die DeathAdder V2 ansehen. Besitzt ihr den Vorgänger, lohnt sich der Neukauf nur bedingt.

Das bietet die Razer DeathAdder V2: Anfang des Jahres hatte Razer die Neuentwicklung der DeathAdder V2 und der Basilisk angekündigt und den Verkauf gestartet. Razer hat die Maus vor allem im Detail verbessert: Der neue Sensor löst jetzt mit 20.000 DPI anstatt mit 16.000 DPI auf und die Haltbarkeit der Maustasten hat man von 50 Millionen Klicks auf 70 Millionen erhöht.

Wie auch in der Viper Ultimate wird auch in der Razer DeatAdder V2 der Sensor PixArt PMW-3399 eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen hochleistungsfähigen Sensor, den Razer gemeinsam mit PixArt noch einmal auf eigene Bedürfnisse angepasst hat. Die interessantesten Neuerungen stellen aber der neue integrierte Speicher für 5 Profile und das reduzierte Gewicht von 105 auf 82 Gramm dar. Als Tasten verbaut Razer nun „Razer Optical Switches“ anstatt der bisherigen Maus-Switches von Omron.

Die Maus ist zwar symmetrisch aufgebaut, eignet sich dennoch vor allem für Rechtshänder und weniger für Linkshänder. Das liegt vor allem daran, da die Sonder- und Daumentasten nur auf der linken Seite der Maus angebracht sind. Ebenfalls ärgerlich ist die überladene Software „Razer Synapse“, die es zwingend braucht, wenn ihr sämtliche Funktionen der Maus benutzen wollt.

Pro hervorragender Sensor

sinnvolle Verbesserungen zum alten Modell

niedriges Gewicht

langlebige Switches Contra Nur Rechtshänder

schlechte und überladene Software

Das sagen die User: Die Maus wird mit 4,3 von 5 Sternen bei 4.047 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird bei der Maus vor allem das angenehme haptische, klickende Feedback der Maustasten. Außerdem loben die Käufer die angenehme Ergonomie und die Gummierung an den Seiten.

Beste Shooter-Gaming-Maus unter 50 Euro – SteelSeries Rival 3

DPI: 100 – 8.500 | Sensor: Optisch | Tasten: 6 Tasten | Gewicht: 77g | Besonderheit: vollständig programmierbar, interner Speicher, Rechtshänder | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 34 – 58 €.

Für wen ist die Maus geeignet? Bei der SteelSeries Rival 3 handelt es sich um eine kleine, leichte und solide Gaming-Maus ohne besondere Fähigkeiten. Dafür stimmt für rund 40 Euro das Gesamtpaket. Sucht ihr nach einer guten Maus und habt keine besonderen Ansprüche, dann ist die Rival 3 eine sichere Wahl.

Das bietet die SteelSeries Rival 3: Die Maus des dänischen Herstellers setzt auf ein schwarzes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, welches angenehm und sicher in der Hand liegt. Kombiniert wird das Aussehen mit einem RGB-Ring, der fast die ganze Maus umgibt, und einem leuchtendem Logo.

Im Inneren arbeitet der TrueMove Core Sensor. Dabei handelt es sich um den Pixart PMW3331, der sich deutlich unterhalb des PixArt PMW-3360 einordnet. Die Abtastungs-Rate fällt geringer aus als bei einem Highend-Sensor, dafür ist der Stromverbrauch aber auch geringer. Fürs Gaming reicht auch der TrueMove Core Sensor allemal aus.

Anstatt auf Omron setzt SteelSeries bei seiner Einstiegsmaus auf Zippy DF3 Schalter, die laut Hersteller aber bis zu 60 Millionen Klicks aushalten sollen. Ebenfalls positiv anzumerken ist die hauseigene Software: Die Software „SteelSeries Engine 3“ ist übersichtlich aufgebaut und man findet sich schnell zurecht.

Störend ist bei der Maus vor allem das unflexible Kabel. Die Maus setzt außerdem auf ein symmetrischen Aufbau. Das macht sie weniger ergonomisch, liegt aber wegen ihres geringen Gewichts dennoch vernünftig in der Hand. Trotz des symmetrischen Aufbaus ist sie nur für Rechtshänder geeignet.

Pro guter, präziser Sensor

langlebige Switches (60 Millionen Klicks)

schlichtes, aber elegantes Design

faires Preis-Leistungs-Verhältnis

saubere und übersichtliche Software (SteelSeries Engine 3)

mit 77 Gramm sehr geringes Gewicht Contra unflexibles Kabel

symmetrischer Aufbau ist weniger ergonomisch

Trotz Symmetrie nur für Rechtshänder

Das sagen die User: Die Maus wird mit 4,6 von 5 Sternen bei 81 Bewertungen rezensiert. Die Käufer loben vor allem den fairen Preis und das leichte Gewicht der Maus. Die Kritiker bemängeln, dass die Maus auf dem Tisch sehr schnell ins Rutschen kommt und die Verarbeitung nur mittelmäßig ist.

Beste Shooter-Gaming-Maus unter 30 Euro – HoLife PC Gaming Maus

DPI: 1.200 – 7.200 | Sensor: Optisch | Tasten: 8 Tasten | Gewicht: 159g | Besonderheit: vollständig programmierbar, interner Speicher, Rechtshänder | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 19,99 – 39 €.

Für wen ist die Maus geeignet? Bei der HoLife Gaming-Maus handelt es sich um ein Eingabegerät ohne spezielle Besonderheiten. In dieser Preisklasse findet ihr dennoch programmierbare Tasten, eine positive Gleitfähigkeit und einen fairen Preis. Einen Highend-Sensor dürft ihr aber nicht erwarten. Seid ihr Gamer, die hauptsächlich kompetitiv unterwegs sind, dann investiert lieber ein paar Euro mehr.

Das bietet die HoLife Gaming-Maus: Die Einsteigermaus bietet im Bereich unter 30 Euro alles, was Gelegenheitsspieler brauchen. Dazu gehört eine Gleitfähigkeit auf verschiedenen Oberflächen, ein angenehmes Material und programmierbare Tasten. Die Maus liegt angenehm in der Hand und die Tasten sind für Spieler in erreichbarer Nähe. Löblich ist die Möglichkeit in diesem Preisbereich, Tasten Befehle zuzuweisen.

Weniger gelungen ist bei der Maus die Software, mit der die Tasten programmiert werden. Diese ist alles andere als intuitiv, hier zeigen Hersteller wie Roccat mit „Swarm“ oder SteelSeries mit „SteelSeries Engine 3“ wie man es besser macht. Ebenfalls störend ist das starre Kabel der Maus, was zu hinderlich sein kann.

Pro sehr günstig

programmierbare Tasten im niedrigen Preisbereich

gute Ergonomie

faires Preis-Leistungsverhältnis Contra schlechte, unübersichtliche Software

Starres, unflexibles Kabel

Das sagen die User: Die Maus wird mit 4,3 von 5 Sternen bewertet. Gelobt wird das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis der Maus und die angenehme Haptik. Kritisiert wird vor allem die schlechte Software vonseiten des Herstellers und die schwierige Bedienung der Tastenbelegung.

Razer Viper Ultimate – beste Wireless Shooter-Gaming-Maus

DPI: 100 – 20.000 | Sensor: Optisch | Tasten: 8 Tasten | Gewicht: 74g | Besonderheit: vollständig programmierbar, interner Speicher für 5 Profile, Rechtshänder | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 119,90 – 218,00 €.

Für wen ist die Maus geeignet? Die Viper Ultimate von Razer stellt im Bereich der Wireless-Mäuse das absolute Highend dar. Dementsprechend hoch ist aber auch der Preis der Gaming-Maus. Solltet ihr nach einer hervorragenden Wireless-Maus suchen, weil ihr beispielsweise auf Kabel verzichten wollt, und scheut nicht die hohen Anschaffungskosten, dann führt kein Weg an der Razer Viper Ultimate vorbei.

Das bietet die Razer Viper Ultimate: Die Maus von Razer setzt auf eine Kombination aus schwarz und grün wie beim Hersteller üblich. Dazu werden bei der Herstellung hochwertige Komponenten verbaut.

Die eigenen Razer-Switches sollen mindestens 70 Millionen Klicks schaffen und die Gleitfüße der Maus sollen 250 Kilometer Reibungsweg halten. Auch das Mausrad macht einen hochwertigen Eindruck mit spürbarem Widerstand.

Der Akku in der Maus ist fest verbaut und soll 70 Stunden ohne Beleuchtung schaffen. Die Maus wird entweder über die Dockingstation oder über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen. Praktisch: Die Maus könnt ihr während des Ladevorgangs weiter verwenden.

Im Inneren der Viper Ultimate steckt der PixArt PMW 3399. Dieser ist exklusiv für Razer zugeschnitten und basiert auf dem Highend-Sensor PixArt PMW-3389. Der Vorteil des angepassten Sensors: höhere DPI-Zahlen und eine bessere Präzision. Razer nennt den Sensor „Razer Focus+“ und bietet Spielern eine native Sensorauflösung von 20.000 Punkten und Geschwindigkeiten von bis zu 16,5 Metern pro Sekunde – Hohe Werte, die ihr in der Praxis aber eigentlich nicht braucht.

Der Nachteil der Razer Viper Ultimate ist nicht von der Hand zu weisen: Der hohe Anschaffungspreis. Mit deutlich über 100 Euro gehört die Viper Ultimate zu den teuersten Mäusen ihrer Klasse. Ebenfalls schade ist, dass viele Funktionen die umfangreiche Software von Razer voraussetzen. Einige Funktionen lassen sich zwar im internen Speicher sichern, wollt ihr die Maus aber an einem anderen Rechner mit vollem Umfang verwenden, braucht ihr zwingend die „Synapse Software“, die nicht gerade klein ist. Außerdem haben Mac- und Linux-User ein Nachsehen – Hier läuft die Software nicht.

Pro speziell für Razer angepasster Highend-Sensor mit hoher Präzision

lange Akkulaufzeit

interner Speicher für 5 Profile

langlebige Materialien (Switches und Mausfüße)

gutes Mausrad

geringes Gewicht Contra sehr hoher Preis

Dockingstation kostet extra

schlechte, unübersichtliche Software

Das sagen die User: Die Maus wird mit 4,2 von 5 Sternen bei insgesamt 728 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird die gute Verarbeitung und der tolle, präzise Sensor der Viper Ultimate. Kritisiert wird vor allem die schlechte Software, die der Highend-Maus nicht würdig ist.

Beste Shooter-Maus für große Hände: Corsair IronClaw RGB

DPI: 100 – 18.000 | Sensor: Optisch | Tasten: 7 Tasten | Gewicht: 105g | Besonderheit: vollständig programmierbar, interner Speicher, Rechtshänder | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 51,46 bis 72,38 €.

Für wen ist die Maus geeignet? Sucht ihr nach einer größeren Maus, die aber dennoch nicht zu schwer sein sollte? Die IronClaw RGB von Corsair bietet genau das und kombiniert das, für eine große Maus, geringe Gewicht mit guter Technik.

Das bietet die Corsair IronClaw RGB: Die Maus von Corsair kommt mit einer schlichten Optik ohne Gimmicks daher. Die Maus liegt trotz ihrer Größe angenehm in der Hand und bietet eine gute Kombination aus Auslösewiderstand und Auslöseweg. Das verhindert, dass ihr versehentlich mitten im Gefecht eine Taste betätigt. Die Omron-Switches unter den Tasten liefern ebenfalls ein tadelloses Feedback ab.

Im Inneren arbeitet der PMW-3391 von Pixart. Hierbei handelt es sich um einen optischen Sensor, der die neuste Generation des PMW-3360 darstellt. Der PMW-3360 gilt bis heute als Referenz unter den Maus-Sensoren.

Beim Mausrad setzt Corsair auf Standard-Funktionen und es lässt sich nur in zwei Richtungen bewegen. Auch kommt die Maus ohne Zusatzausstattung aus. Innerhalb der Maus gibt es keine Zusatzgewichte oder ähnliches. Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 60 Euro ist das aber durchaus zu verschmerzen.

Pro Highend-Sensor (PMW-3391)

gut für große Hände oder Palm-Grip geeignet

gutes haptisches Feedback der Tasten

klarer Widerstand der Tasten Contra Standard-Mausrad

mittelmäßige Verarbeitung wegen vielem Plastik

Das sagen die User: 3,5 Sterne von 5 bei 670 Bewertungen. Gelobt wird vor allem die tolle Haptik und Ergonomie der Maus. Ebenfalls wird der vorbildliche Sensor gelobt. Die Kritiker bemängeln, dass die Qualität der Maus mittelmäßig sei, einige bemängeln auch die iCue-Software als unübersichtlich und umständlich.

Beste beidhändige Maus für Shooter: Roccat Kova AIMO

DPI: 7.000 | Sensor: Optisch | Tasten: 7 Tasten | Gewicht: 99g | Besonderheit: vollständig programmierbar, interner Speicher, beidhändig | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 51,46 bis 72,38 €.

Für wen ist die Maus geeignet? Ihr sucht nach einer guten Gaming-Maus für Shooter, die günstig ist und sich auch für die linke Hand eignet? Mit der Roccat Kova AIMO bietet sich für Rechts- und Linkshänder eine preisgünstige Alternative. Bei dem günstigen Preis müsst ihr dafür Abstriche beim Sensor machen.

Das bietet die Roccat Kova AIMO: Die Kova AIMO setzt auf ein symmetrisches Design. Das bedeutet, dass die Maus sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet ist. Besonders hervorzuheben ist, dass auch die Funktionstasten auf jeder Seite der Maus zu finden sind.

Die Kova AIMO besitzt außerdem angenehme Gleiteigenschaften auf verschiedenen Oberflächen und die Maus liegt gut in der Hand. Auch die Konfigurierbarkeit der Maus über die Software „Swarm“ kann sich sehen lassen.

Im Inneren arbeitet der Pro-Optic R6, bei dem es sich um den älteren PMW3320 von Pixart handelt. Dieser löst nur mit 3.500 DPI auf, mithilfe von Software-Interpolation lässt sich dieser Wert auf 7.000 verdoppeln. Das ist schade, da Roccat in anderen Mäusen schon länger den angepassten PixArt PMW-3360, der von Roccat Owl-Eye genannt wird, verwendet.

Hinzu kommt: Wer große Hände hat oder Mäuse vorzugsweise im Palm-Grip, also komplett in die Hand, nimmt, dem könnte die Kova AIMO zu klein sein. Sollten euch weiter Mäuse von Roccat interessieren, wir haben für euch die Roccat Kone Aimo Remastered getestet.

Pro beidhändige Maus dank symmetrischen Design

angenehme Ergonomie ohne Nachteile durch Beidhändigkeit

gute Gleiteigenschaften

leicht bedienbare Software

geringes Gewicht Contra mittelmäßiger Sensor (Pro-Optic R6) mit schwacher Auflösung

Relativ klein für große Hände

Das sagen die User: Auf Amazon wird die Maus mit 4,3 von 5 Sternen bei insgesamt 507 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird vor allem die gute Schnelligkeit und die hohe Präzision.

Wichtig beim Kauf von Shooter Mäusen

Für eine Maus, die ihr hauptsächlich in Shootern verwendet, solltet ihr auf ein paar Punkte achten:

DPI-Rate: Die DPI-Rate (Dots per Inch) ist für Gaming-Mäuse wichtig und bedeutet, wie empfindlich die Maus ist. Aber DPI-Werte von 16.000 oder mehr spielen für normale Spieler keine Rolle. Entscheidet euch also nicht rein nach der Höhe der DPI.

Die DPI-Rate (Dots per Inch) ist für Gaming-Mäuse wichtig und bedeutet, wie empfindlich die Maus ist. Aber DPI-Werte von 16.000 oder mehr spielen für normale Spieler keine Rolle. Entscheidet euch also nicht rein nach der Höhe der DPI. Tastenzahl der Maus: Überlegt, wie viele Tasten ihr braucht. Für einen Shooter gilt: Je weniger Sondertasten, desto besser. Schnellschuss, Waffe laden etc. sind gut, jede Taste mehr lenkt vom wesentlichen ab.

Überlegt, wie viele Tasten ihr braucht. Für einen Shooter gilt: Je weniger Sondertasten, desto besser. Schnellschuss, Waffe laden etc. sind gut, jede Taste mehr lenkt vom wesentlichen ab. Sensor: Schaut, welcher Sensor in der Maus verbaut ist. Investiert lieber Geld in einen präzisen und genauen Sensor, bevor ihr die Gegner in schnellen Gefechten nicht trefft. Auch hier gilt, eine höhere DPI-Zahl muss nicht besser sein.

Schaut, welcher Sensor in der Maus verbaut ist. Investiert lieber Geld in einen präzisen und genauen Sensor, bevor ihr die Gegner in schnellen Gefechten nicht trefft. Auch hier gilt, eine höhere DPI-Zahl muss nicht besser sein. Gewicht: Grundsätzlich gilt, je leichter die Maus, desto schneller könnt ihr euch in Shootern drehen und euch bewegen. Gewicht ist aber auch eine Geschmackssache, manche mögen lieber eine schwere Maus in der Hand.

Grundsätzlich gilt, je leichter die Maus, desto schneller könnt ihr euch in Shootern drehen und euch bewegen. Gewicht ist aber auch eine Geschmackssache, manche mögen lieber eine schwere Maus in der Hand. Keine Kantenglättung: Manche Mäuse unterstützen Kantenglättung, was bei einer geraden Linienführung helfen soll. Für Shooter oder Spiele, wo ihr genau zielen wollt, solltet ihr es abstellen.

