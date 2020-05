Im PlayStation-Store gibt es gerade viele Sportspiele für die PS4 im Angebot. Mit dabei sind unter anderem FIFA und NBA 2K.

Was ist das für ein Sale? Sony bietet im PlayStation Store regelmäßig Spiele für wenig Geld an. In unserem Artikel stellen wir euch die interessantesten Sportspiele vor, die es momentan PlayStation Store zu bekommen gibt.

Wie lang gelten die Angebote? Die Angebote des neuen Sales gelten vom 13. Mai 2020 bis zum 28. Mai 2020. In diesem Zeitraum sind die PS4-Spiele reduziert als Deals über den PlayStation-Store erhältlich.

FIFA 20 Champions und Ultimate Edition

Genre: Sport | Entwickler: EA Sports | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | Release-Datum: 27. September 2019 | Modell: Buy-to-play

Was ist Fifa 20? Fifa ist die aktuelle Fußball-Simulation von EA Sports. Im Vergleich zu FIFA 19 hat man hier vor allem auf Gameplay-Neuerungen Wert gelegt. Mit dabei ist außerdem das neue Feature „Volta“, das einen Street-Modus zur FIFA-Serie bringt. Wie immer bietet FIFA zahlreiche Lizenzen bekannter Clubs.

Warum lohnt sich das Spiel? FIFA ist die bekannteste und umfangreichste Sport-Simulation, wenn es um Fußball geht.

Neben dem Freundschaftsspiel-, dem Turnier-, dem Karriere- sowie dem Ligamodus, welche auch im Einzelspielermodus bestritten werden können, verfügt die FIFA 20 auch über einen Mehrspielermodus. Außerdem gibt es FIFA Ultimate Team, wo ihr gegen andere Spieler antreten und euer bestes Team zusammenstellen könnt. Dafür sucht man sich die besten Talente für FIFA 20 heraus und stellt sein Team selbst zusammen. EA Sports versorgt das Spiel auch noch weiterhin mit Updates und bis FIFA 21 startet, wird auch noch einige Zeit vergehen.

Welche Versionen gibt es von FIFA 20? Wer nicht nur auf dem Rasen, sondern auch gerne virtuell kickt, der kommt an EAs Simulation nicht vorbei. Derzeit gibt es im PS Store zwei Versionen im Angebot:

In der Champions Edition sind neben dem Spiel noch 5 seltene Gold-Packs, eine Icon-Leihspielerwahl und Special Edition-FUT-Trikots enthalten.

In der Ultimate Edition sind neben dem Spiel noch 10 seltene Gold-Packs, eine Icon-Leihspielerwahl und Special Edition-FUT-Trikots enthalten.

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel bekommt im PS Store 3 von 5 Sternen bei 14.934 Bewertungen.

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Derzeit gibt es zwei Versionen im PS Store im Angebot:

Madden NFL 20

Genre: Sport | Entwickler: EA Tiburon | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 14. Juni 2019 | Modell: Buy-to-play

Was ist Madden NFL 20? Madden NFL 20 ist ein Spiel über American Fooball und basiert auf der National Football League. Mit dabei sind 10 lizenzierte Teams. Mit einem Team tretet ihr gegen andere Teams an oder erstellt alternativ euren eigenen „Superstar“, mit dem man eine Karriere durchspielt.

Warum lohnt sich Madden NFL 20? Der Franchise-Mode bietet langfristig Unterhaltung: In diesem Modus übernehmt ihr die Rolle eines Spielers, des Teamcoaches oder gleich des Eigentümers, was sich unterschiedlich auf das Spiel auswirkt. Das Ziel ist es, sein ausgewähltes Team zum Super Bowl zu führen. Der Modus funktioniert sowohl offline als auch online. Daneben gibt es noch die Spielmodi Superstar K.O. und Superstar X-Factor

In Madden Ultimate Team können Missionen entweder im Einspielermodus oder kooperativ bewältigt werden.

Madden NFL 20

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel wird von 438 Personen mit insgesamt 4 von 5 Sternen bewertet.

Welche Versionen gibt es von Madden NFL 20? Im PS Store gibt es zwei unterschiedliche Versionen zu kaufen:

Die Superstar-Edition bietet euch für das Ultimate Team 7 Gold Team Fantasy-Packs und 1 kleines Quick Sell Trainings-Pack.

Die Ultimate Superstar-Edition bietet ebenfalls für das Ultimate Team zusätzliche Inhalte: Dazu gehören 10 Gold Team Fantasy-Packs, 1 großes Quick Sell Trainings-Pack, 1 Elitespieler-Pack mit Spielern aus Vergangenheit und Gegenwart und das Madden Tomorrow’s Superstars-Pack.

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Derzeit gibt es zwei Versionen im PS Store im Angebot:

NHL 20

Genre: Sport | Entwickler: EA Vancouver| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 13. September 2019 | Modell: Buy-to-play

Was ist NHL 20? NHL 20 ist die 29. Version der Eishockey-Simulation von Electronic Arts. Im Spiel führt man ein Eishockey-Team gegen andere Teams zu Felde. Neben den bekannten Modi ist auch ein neuer Eliminator-Modus dabei.

Warum lohnt sich das Spiel? NHL 20 bietet einen völlig neuen Spielmodus, den Eliminator-Modus. Mit einem Einser- oder Dreier-Team tretet ihr gegen 81 andere Spieler an und versucht euch durchzusetzen. Ihr könnt entweder allein (NHL ONES) spielen oder tut euch mit zwei anderen Spielern zusammen. Drei Ausscheidungsrunden müsst ihr überstehen, um euch den Sieg zu holen.

Daneben bietet das Spiel die bekannten Modi, die NHL bisher auch bot: Den Einzelspieler-Modus „Ones“, bei dem drei Einzelspieler auf einer kleinen Eisfläche auf ein Tor mit Torwart spielen und auch Dynasty und „Be a Pro“ sind wieder enthalten.



Außerdem kann in NHL 20 auch ONES, der bei den Fans beliebte Outdoor-Modus für alle, im lokalen Multiplayer-Modus gespielt werden. Wähle mit zwei Freunden deine NHL-Lieblingsspieler aus einem Elitekader aus und nutze ihren einzigartigen, klassenbasierten Spielstil, um dich in diesem ultimativen Party-Modus auf dem Sofa an acht Outdoor-Locations durchzusetzen.

NHL 20

Daneben gibt es noch Hockey Ultiate Team, was dem Ultimate-Modus von FIFA ähnelt. Hier gibt es wöchentliche Aufgaben und Aufgaben zu bestehen, für die ihr euch euer eigenes Team zusammenstellen könnt.

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel bekommt im PS Store 4 von 5 Sternen bei 659 Bewertungen.

Welche Versionen gibt es von NHL 20?: Derzeit gibt es im Store zwei verschiedene Editionen im Angebot:

Die NHL 20 Deluxe Edition bietet euch 1 HUT Heimatstadt-Held Choice-Pack, 10 HUT Premium-Packs und zwei freigeschaltete World of Chel – Eishockeytaschen.

Die NHL 20 Ultimate Edition bietet euch 1 HUT Heimatstadt-Held Choice-Pack, 16 HUT Premium-Packs und 5 freigeschaltete World of Chel – Eishockeytaschen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Derzeit gibt es zwei Versionen im PS Store im Angebot:

NBA 2K20

Genre: Sport | Entwickler: Visual Concepts | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia | Release-Datum: 6 Sep. 2019 | Modell: Buy-to-play

NBA 2K20 ist ein Basketball-Simulations-Videospiel, das von Visual Concepts entwickelt und von 2K Sports auf der Grundlage der National Basketball Association veröffentlicht wurde.

Was ist NBA 2K20? NBA 2K20 ist eine Basketball-Simulation. Das Spiel basiert auf Grundlage der National Basketball Association und bietet wie die Vorgänger eine große Anzahl von Spielmodi. Mit dabei sind zum ersten Mal die Teams der Women’s National Basketball Association.

Warum lohnt sich das Spiel? Zum ersten Mal In NBA 2K mit dabei sind alle 12 Teams der Women’s National Basketball Association. Diese können im Play Now-Modus und in den Einzel-Seasons gespielt werden.

Ansonsten bietet Spielmodi, die lange unterhalten: Im MyCareer-Modus erstellt man seinen eigenen Basketballer und erlebt seine eigene Basketballer-Karriere mit einer Story. Ebenfalls mit dabei ist wieder die Nachbarschaft mit Garderobe, Tatoos und Power-Ups.

NBA 2K20

Ebenfalls wieder mit dabei ist der MyTeam-Modus. Hier könnt ihr euer eigenes, perfektes Basketball-Team erstellen, was wie ein Art Sammelkartenspiel funktioniert.

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel bekommt im PS Store 4 von 5 Sternen bei 3544 Bewertungen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: NBA 2K20 im PS Store für 4,99€ (59,99€), ihr spart 91%.

