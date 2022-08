Bereit für neue Spiele: Gaming Laptops bei Saturn im Angebot

Rüstet euren Zocker-Raum für die Gamescom auf und sichert euch bis zum 5. September gute Gaming Laptops zu günstigen Preisen bei den Intel Gamer Days.

Die wahrscheinlich wichtigste Gaming-Messe des Jahres steht bevor und mit ihr wird es wieder viele Neuankündigungen geben. Wenn euer Gaming-PC nicht mehr mit den neuen Releases mithalten kann, solltet ihr einen Blick in den Saturn Shop werfen. Dort bekommt ihr richtig gute Gaming Laptops zu noch besseren Preisen.

Zockt was ihr wollt – dank RTX 3070

Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber die Gamescom macht mir einfach Bock auf neue Spiele. Die haben aber mittlerweile häufig relativ anspruchsvolle Anforderungen an die Hardware. Damit ihr also nicht darauf verzichten müsst, in den Genuss von Hogwarts Legacy, Diablo 4 und Konsorten zu kommen, braucht ihr eine starke Maschine.

Und genau so eine ist der ASUS TUF Dash F15. Dank der verbauten RTX 3070 und dem flotten Intel Core i7-Prozessor meistert er jede Hürde. 16 GB RAM und eine 512 GB große SSD sorgen zusätzlich für Tempo. Für den aktuellen Preis bekommt ihr hier ein zukunftsfähiges Gerät, das jede Herausforderung meisten wird.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎NVIDIA GeForce RTX 3070

: ‎NVIDIA GeForce RTX 3070 Prozessor : Intel Core i7-11370H

: Intel Core i7-11370H Bildschirm : 15,6″ Full HD (1920 x 1080)

: 15,6″ Full HD (1920 x 1080) Arbeitsspeicher : 16 GB DDR4 RAM

: 16 GB DDR4 RAM Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Größe/Gewicht: 360 x 252 x 19,9 mm; 2 kg

Die Preis-Leistungs-Empfehlung für Sparfüchse

Darf es etwas günstiger sein? Mit weniger Leistung aber einem deutlich niedrigerem Preis kommt der ASUS TUF Gaming A17 daher. Mit einer RTX 3050 ist fürs Gaming in FullHD designed und auf dem verbauten 15,6 Zoll Display können sich auch sonst anspruchsvolle Titel sehen lassen. Denn im Zusammenspiel mit dem Intel Core i5-Prozessor kommt auch bei der Budget-Version ordentlich Power zusammen.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎NVIDIA GeForce RTX 3050

: ‎NVIDIA GeForce RTX 3050 Prozessor : Intel Core i5-11400H

: Intel Core i5-11400H Bildschirm : 15,6″ Full HD (1920 x 1080)

: 15,6″ Full HD (1920 x 1080) Arbeitsspeicher : 16 GB DDR4 RAM

: 16 GB DDR4 RAM Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Größe/Gewicht: 399 x 269 x 23,9 mm; 2,6 kg

Insgesamt bekommt ihr hier ein solides Mittelklasse-System, das nur wenig mehr kostet als eine Grafikkarte. Lasst euch diesen Deal nicht entgehen und greift noch vor dem 5. September zu.