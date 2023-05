Die meistgekaufte Wireless Gaming-Maus auf Amazon bekommt ihr jetzt für 50€

Keine Gaming-Maus ist auf Amazon derzeit so beliebt wie die Logitech G305 Lightspeed. Jetzt bekommt ihr sie besonders günstig.

Gaming-Mäuse sind für viele Spieler ein unverzichtbares Zubehör, um präzise und komfortabel zu zocken. Doch gute Gaming-Mäuse sind oft teuer und kabelgebunden. Nicht so die Logitech G305 Lightspeed, die mit ihrer drahtlosen Technik, ihrem hochwertigen Sensor und ihrer langen Batterielaufzeit überzeugt. Die Logitech G305 Lightspeed ist die meistgekaufte Gaming-Maus auf Amazon und hat dort über 4.000 positive Bewertungen. Und das Beste: Ihr könnt sie jetzt für nur 49,48€ statt 69,99€ ergattern. Das ist ein Rabatt von fast 30%. Wenn ihr also auf der Suche nach einer neuen Gaming-Maus seid, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen.

Das kann die beliebteste Gaming-Maus auf Amazon

Wenn ihr eine Gaming-Maus sucht, die euch kabellos, präzise und komfortabel begleitet, dann solltet ihr euch die Logitech G305 Lightspeed nicht entgehen lassen. Diese Maus ist die beliebteste Gaming-Maus auf Amazon und das hat einen guten Grund: Sie bietet euch zahlreiche Vorteile für ein optimales Gaming-Erlebnis, und das zu einem unschlagbaren Preis.

Mit ihrer drahtlosen Verbindung mit einer Latenz von nur 1 ms reagiert sie schnell und exakt auf eure Eingaben. Der leistungsstarke Hero-Sensor lässt sich mit einer dpi-Stufe von bis zu 12.000 nach euren Vorlieben anpassen. Die Batterielaufzeit von bis zu 250 Stunden sorgt dafür, dass ihr nicht im Stich gelassen werdet. Die symmetrische Form passt sich an linke und rechte Hände an und verfügt über zwei Daumentasten auf der linken Seite, die ihr frei belegen könnt. Außerdem wiegt sie nur 99 Gramm und ist schmal geschnitten, was sie vor allem für Fingertip und Claw-Grip geeignet macht.

Die Logitech G305 Lightspeed ist besonders gut für Shooter-Games geeignet, da ihr mit ihr eine hohe Präzision und Kontrolle habt. Ihr könnt schnell zwischen verschiedenen dpi-Stufen wechseln, um eure Zielgenauigkeit anzupassen. Das geringe Gewicht und die schlanke Form erlauben euch schnelle und flüssige Bewegungen. Die drahtlose Technik gibt euch mehr Bewegungsfreiheit und vermeidet Kabelsalat.

Die Logitech G305 Lightspeed überzeugt mit ihrer Performance, ihrem Handling und ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis auf ganzer Linie. Sie ist die perfekte Maus für alle, die eine einfache, aber hochwertige Gaming-Maus suchen, die ohne Kabel auskommt.

