Beliebte Samsung-SSD 860 EVO zum Hammerpreis bei Media-Saturn

So gut ist das Angebot: Die 860 EVO gilt als “Brot-und-Butter”-SSD von Samsung und gehört dabei dennoch zu den besten und beliebtesten SATA-Modellen am Markt, wobei sie dementsprechend meistens etwas teurer als vergleichbare Konkurrenzprodukte unterwegs ist.

Insert

You are going to send email to