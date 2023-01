Spieler von Black Desert nörgeln so lange, bis die Entwickler einknicken – Bringen neue Fuchs-Klasse auf den PC

Am 18. Januar 2023 kam mit dem Update die lang ersehnte Klasse Maegu in Black Desert Online. Zuerst sollte die Magierin nur für die Mobile-Version des MMORPGs erscheinen, doch Spieler meckerten so lange, dass die Entwickler sie nun auf den PC bringen.

Bei den Zwillingen Wusa und Maegu handelt es sich um zwei unterschiedliche Klassen. Eine kämpft mit der Macht einer Fuchsgöttin, die andere ruft mit ihrem Fächer Stürme hervor.

Plan der Entwickler Pearl Abyss war es, eine Klasse für den PC und die andere für Mobile erscheinen zu lassen. Die Schwestern wären sich also nie begegnet, PC-Spieler hätten Maegu nie spielen können.

Spieler meckern, bis die Entwickler nachgeben

Von der Idee, die Zwillinge zu trennen, waren die Spieler überhaupt nicht begeistert. In mehreren reddit-Threads brachten sie ihre Empörung zum Ausdruck.

“Warum nennen sie sie überhaupt Zwillings-Klassen, wenn eine für den PC und die andere für Mobile ist? Pearl Abyss dreht langsam durch”, schrieb jemand. “Sie versuchen PC-Spieler dazu zu bringen, die Mobile-Version zu installieren”, behauptete ein weiterer User.

Ihre Stimmen drangen anscheinend bis zu den Entwicklern durch. Kurz darauf wurde verkündet, dass die Mobile-Klasse im Januar auch auf den PC kommt, nachdem die PC-Klasse regulär am 13. Dezember 2022 erscheint. Somit bekommen sie kurz nacheinander 2 neue Klassen. Auch Maegu ist jetzt da.

Eine Magierin, die eine Fuchsgöttin beschwört

Was ist das für eine Klasse? Bei der Maegu handelt es sich um eine Magierin, die ein Fuchsgeistamulett und einen Dolch trägt. Mit dem Amulett kämpft sie aus der Ferne, mit dem Dolch geht sie in den Nahkampf. Außerdem kann sie eine Fuchsgöttin herbeirufen und mit ihr gemeinsame Angriffe ausführen.

Hier seht ihr den offiziellen Combat-Trailer zur Maegu:

Durch ihr Amulett beschwört die Maegu unterschiedliche Zauber, die sie zum Teil mit ihrem Dolch kombiniert. Das sind ihre Hauptangriffe:

Fesselnder Geist: Die Maegu wirft ihr Fuchsgeistamulett und hält eure Gegner damit fest. Daraufhin greift sie mit dem Dolch an.

Die Maegu wirft ihr Fuchsgeistamulett und hält eure Gegner damit fest. Daraufhin greift sie mit dem Dolch an. Fuchsgeist Materialisierung: Die Maegu klont sich, um Gegner zu verwirren.

Die Maegu klont sich, um Gegner zu verwirren. Schwellenstich: Die Maegu stürmt in Gestalt der Fuchsgöttin vorwärts, verwandelt sich zurück und greift mit dem Dolch an.

Die Maegu stürmt in Gestalt der Fuchsgöttin vorwärts, verwandelt sich zurück und greift mit dem Dolch an. Geisterwurf: Die Maegu wirft das Amulett und löst dadurch eine Explosion am Ziel aus.

Die Maegu wirft das Amulett und löst dadurch eine Explosion am Ziel aus. Laternengewitter: Die Maegu bildet um sich herum eine Formation aus vielen Amuletten, die konstant Schaden verursachen. Danach lässt sie die Amulette mit ihrem Dolch explodieren.

Im Kampf ist sie flink unterwegs, sodass ihr mit ihr zügig Angriffen ausweichen und euch schnell um euren Gegner bewegen könnt.

Was sagt ihr zu der neuen Klasse, die nun endlich auf dem PC spielbar ist? Habt ihr sie schon getestet? Gefällt euch Maegu besser als ihre Zwillingsschwester Wusa? Spielt ihr Black Desert am PC oder in der Mobile-Version? Was haltet ihr davon, dass die Entwickler letztendlich eingeknickt sind und den Wünschen der Spieler folgten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

