Baldur’s Gate 3 im Urlaub zocken: Gaming-Laptop mit RTX 4060 jetzt supergünstig im Angebot

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen erstklassig ausgestatteten Gaming-Laptop mit RTX 4060 supergünstig im Angebot und zockt im Urlaub weiter!

Ihr wollt auch im Urlaub oder auf Reisen nicht auf Baldur’s Gate 3, Diablo 4, Starfield und Co. verzichten? Dann schnappt euch diesen starken Gaming-Laptop, der jetzt bei Amazon so günstig wie noch nie im Angebot ist.

Gaming-Laptop mit RTX 4060 im Angebot

Das kann das Modell: Es handelt sich hier um den Gigabyte G5 in der Ausstattungsvariante KF-E3DE313SD. Hinter dieser kryptischen Bezeichnung versteckt sich erstklassige Hardware. Die NVIDIA GeForce RTX 4060 sorgt zusammen mit der Intel Core i5-CPU, der 512GB SSD und 16GB RAM für ordentlich Leistung, sowohl beim Gaming als auch bei Office-Aufgaben.

Das Display löst in Full-HD auf und punktet mit einer Bildwiederholrate von 144Hz. So behaltet ihr auch in schnellen Spielen den Überblick. Mit 15,6 Zoll ist der Bildschirm auch groß genug. Wenn ihr also das neue Baldur’s Gate 3, Diablo 4 oder in einem knappen Monat Starfield entspannt im Urlaub zocken wollt, solltet ihr hier zugreifen.

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet der Gaming-Laptop aktuell nur 999€. Der Versand ist außerdem komplett kostenlos.

Diese Marke ist gleichbedeutend mit dem neuen Bestpreis für das Modell. Anfang Juli war der Laptop kurzzeitig für 1006,72€ zu haben, ansonsten lag der Preis aber nie unter 1049€. Neben Amazon haben auch andere Anbieter wie MediaMarkt das Modell gerade günstig wie nie im Angebot! (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Display 15.6″, 1920×1080, 16:9, 141ppi, 144Hz Grafik NVIDIA GeForce RTX 4060 CPU Intel Core i5-12500H RAM 16GB SSD 512GB M.2 PCIe 4.0 Anschlüsse 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort 1.4,

2x USB-C 3.1, 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0,

1x Gb LAN, 2x Klinke, 1x Hohlbuchse Betriebssystem FreeDOS

In unserer Übersicht findet ihr außerdem noch viele weitere Angebote und Aktionen aus den Bereichen Games, Hardware und Multimedia. Wir stellen jeden Tag brandaktuelle Deals ausführlich für euch vor. Schaut mal vorbei!