Ihr könnt jetzt die ASUS RTX 3070 Ti im Angebot zum aktuellen Bestpreis kaufen

Bei eBay könnt ihr euch jetzt die ASUS GeForce RTX 3070 Ti TUF Gaming OC zum aktuell günstigsten Preis kaufen.

Ihr habt aktuell die Möglichkeit euch eine der begehrten RTX 3000-Grafikkarten besonders günstig zu kaufen. Wer an eBay denkt, erwartet oftmals kleinere und unbekannte Shops. Aber dieses Mal gibt es das Angebot direkt vom Hersteller. Die angebotene Grafikkarte könnt ihr im eBay-Shop von ASUS kaufen.

Laut der Produktseite sind dabei nur noch zwei Stück verfügbar.

So gut ist das Angebot: Bei ASUS gibt es die GeForce RTX 3070 Ti TUF Gaming OC für nur 819,90 Euro und damit zum aktuell günstigsten Preis laut geizhals.de. Günstiger gab es dieses Modell in den letzten 12 Monaten nur ein einziges Mal. Es ist also ein wirklich gutes Angebot.

Jetzt Rabatt erhalten: Nutzt einfach im Warenkorb den Gutscheincode POWEREBAY6 und schon erhaltet ihr einen Rabatt von 50 Euro. Der Deal gilt allerdings nur noch bis zum 23. März 2022.

Das erwartet euch mit der RTX 3070 Ti

Das kann die Grafikkarte leisten: Im Grafikkarten-Ranking von GameStar landet die RTX 3070 Ti in der Leistungsklasse 3. Damit ist Spielen in 4K bei maximalen Details und je nach Spiel auch mit mehr als 60 FPS möglich. Somit seid ihr mit dieser Grafikkarte bestens für aktuelle Titel wie Cyberpunk 2077 und kommende potenzielle Grafikmonster wie The Witcher 4 ausgestattet.

Technische Daten zur RTX 3070 Ti von ASUS:

Modell: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC

Speichergröße: 8 GB GDDR6X

APIs: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

Anschlüsse: DisplayPort & HDMI

OC-Edition: Boost-Frequenz 1815 MHz (OC-Modus) / 1785 MHz (Gaming-Modus)

Kühlung: Das Axial-Tech-Lüfterdesign wurde mit einem gegenläufigen Mittellüfter optimiert, der für weniger Luftverwirbelungen sorgt.

Sichert euch jetzt die RTX 3070 Ti im Angebot bei eBay zum aktuellen Bestpreis.