ASUS PowerUp: Spart jetzt bis zu 100 Euro auf Top-Hardware im Bundle

Mit den ASUS PowerUp Aufrüstkits von ARLT Computer könnt ihr eurem PC günstig ein starkes Upgrade verpassen. Die Kits bieten Top-Hardware.

Um die hohen Anforderungen moderner Games wie Modern Warfare 2 zu erfüllen, müsst ihr eure Ausrüstung regelmäßig auf Vordermann bringen. Ansonsten gibt es niedrige FPS, hohe Temperaturen und vor allem jede Menge Frust vor dem Monitor. Oft ist es dabei nicht ganz einfach, im Dschungel von Hardware-Komponenten den Durchblick zu behalten. Zum Glück gibt es auch hier die passende Unterstützung.

Verschafft eurem PC ein ASUS Power Up

In diesem Artikel zeigen wir euch die vier ASUS PowerUP Upgradekits, die es aktuell und exklusiv bei ARLT Computer gibt. Dabei handelt es sich um vier verschiedene, vormontierte Intel- und AMD-Upgradekits mit Mainboard (ASUS ROG/TUF), CPU (Intel/AMD), High-End CPU Kühler und Arbeitsspeicher, die ihr nur einbauen und mit eurer Grafikkarte verbinden müsst, um loszulegen. Ihr spart dabei aber nicht nur Zeit und nerven, sondern auch Geldbeträge im dreistelligen Bereich im Vergleich zum Einzelkauf.

Einbau und Verkabelung sind nicht jedermanns Sache und wenn ihr hier unsicher seid, helfen euch die Mitarbeiter in den ARLT-Filialen gerne aus.

Upgrade-Kit Intel i7-12700K

Gaming mit maximalen Details, Streaming und Bildbearbeitung

Das ASUS ROG STRIX Z6950-F ist das ideale Fundament für deine Gaming-Hardware. Es überzeugt mit ASUS-exklusiven AI-Overclocking und AI-Cooling-Steuerung sowie integriertem Intel WiFi 6E. Dazu liefert der Intel Core i7-12700K-Prozessor Top-Performance und bleibt dank dem Rock 4 CPU Kühler von be quiet! auch bei intensiver Beanspruchung immer cool. Ladebalken und Verzögerungen lässt der 32GB Kingston FURY Beast DDR 5 RAM in Vergessenheit geraten.

Mainboard: ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI Mainboard

ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI Mainboard CPU: Intel Core i7-12700K CPU

Intel Core i7-12700K CPU Kühlung: be quiet! Dark Rock 4 CPU Kühler

be quiet! Dark Rock 4 CPU Kühler Arbeitsspeicher: 32GB Kingston FURY Beast DDR5 RAM

Wert: 1.168,87 €

Bundle-Preis: 999,99€ (Ersparnis: 168,88€)

Upgrade-Kit Intel i5-12600

Gaming mit hohem Detailgrad, Streaming & Bildbearbeitung

Two-Way AI Noise Cancelation, AI Cooling, AI Networking und WiFi 6: Das ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI hat alles an Bord, was ein zukunftssicheres Mainboard braucht. Die Intel Core i5-12600 CPU liefert ausreichend Leistung für eure Games und euren Alltag und läuft dank Shadow Rock 3 CPU Kühler von be quiet! nie heiß. Auch hier bekommt ihr mit dem 32GB Kingston FURY Beast DDR5 RAM genügend Arbeitsspeicher für alle Anwendungen.

Mainboard: ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI Mainboard

ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI Mainboard Prozessor: Intel Core i5-12600 CPU

Intel Core i5-12600 CPU Kühlung: be quiet! Shadow Rock 3 CPU Kühler

be quiet! Shadow Rock 3 CPU Kühler Arbeitsspeicher: 32GB Kingston FURY Beast DDR5 RAM

Wert: 774,82€

Bundle-Preis: 679,99€ (Ersparnis: 94,83€)

Upgrade-Kit AMD Ryzen 7 5800X

Gaming mit hohem Detailgrad, Streaming & Bildbearbeitung

Hier kommt als Mainboard das ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II zum Einsatz. Dieses bietet mit WiFi 6E, Two-Way AI Noise Cancelation und der ASUS-exklusiven Aura Sync RGB-Beleuchtung alle Features, die ihr braucht. Der unter Gamern beliebte AMD Ryzen 7 5800X ist ebenfalls mit an Bord und wird vom Dark Rock 4 CPU Kühler von be quiet! vor Überhitzung geschützt. Der 32GB Kingston FURY Beast DDR4 3600 RAM gehört auch hier zum Paket.

Mainboard: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II Mainboard

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II Mainboard Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X CPU

AMD Ryzen 7 5800X CPU Kühlung: be quiet! Dark Rock 4 CPU Kühler

be quiet! Dark Rock 4 CPU Kühler Arbeitsspeicher: 32GB Kingston FURY Beast DDR4 3600 RAM

Wert: 723,97€

Bundle-Preis: 659,99€ (Ersparnis: 63,98€)

Upgrade-Kit AMD Ryzen 5 5600X

Gaming, Streaming & Bildbearbeitung

Das günstigste Bundle setzt auf ein ASUS TUF Gaming B550-Plus-Mainboard, den rechenstarken AMD Ryzen 5 5600X CPU inklusive Pure Rock 2 CPU Kühler von be quiet! und 16 GB G.Skill Ripjaws V Black DDR4 3200 RAM und ist ein gutes und dennoch preisbewusstes Upgrade für euren Rechner.

Mainboard: ASUS TUF Gaming B550-Plus Mainboard

ASUS TUF Gaming B550-Plus Mainboard Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X CPU

AMD Ryzen 5 5600X CPU Kühlung: be quiet! Pure Rock 2 CPU Kühler

be quiet! Pure Rock 2 CPU Kühler Arbeitsspeicher: 16GB G.Skill Ripjaws V Black DDR4 3200 RAM

Wert: 475,89€

Bundle-Preis: 429,99€ (Ersparnis: 45,90€)