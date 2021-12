Asus Gaming-Laptop mit RTX 3070 und Core i7 jetzt günstig bei Alternate

So gut ist der Preis: Alternate.de bietet den Laptop aktuell für nur 1.299 Euro statt vormals 1.799 Euro an.

Beim Thema Grafikleistung sollte man hingegen nicht übermäßig viel erwarten. Wie im Test erläutert, nutzt Asus für die RTX 3070 Laptop die kleinstmögliche TDP-Stufe, was die Performance massiv einschränkt. Vier CPU-Kerne sind im Jahr 2021 und zum Preis von knapp 2.000 Euro ebenfalls nicht mehr state of the art. Hier wäre ein günstiger Sechskern-Chip von AMD passend gewesen.

Das bietet das Modell: Asus’ TUF Dash F15 in der Ausstattungsvariante FX516PR-HN103TR1HQ verfügt neben der für aktuelle Spiele in Full HD ausreichend performanten RTX 3070 (allerdings mit 85-Watt-Drosselung) über den ebenfalls erst in diesem Jahr erschienenen Intel Core i7-11370H mit vier CPU-Kernen und acht Threads.

