Ab sofort könnt ihr Assassin’s Creed: Valhalla vorbestellen. Sichert euch jetzt den Vorbesteller-Bonus und eine der fünf Editionen.

Der neueste Teil der Erfolgsreihe macht euch zum Wikinger. In Assassin’s Creed: Valhalla übernehmt ihr die Rolle von Eivor Wolfsmal und führt epische Raubzüge gegen sächsische Festungen in ganz England an. Das erwartet euch außerdem:

• Kämpfe mit zwei Waffen gleichzeitig und erwecke den instinktiven Wikingerkampfstil zum Leben.

• Stelle dich der unterschiedlichsten Auswahl von Gegnern, die es je in Assassin’s Creed gab.

• Forme deinen Charakter mit jeder Entscheidung und bahne dir deinen Weg zu Ruhm.

• Erkunde eine offene Welt im dunklen Zeitalter von der rauen norwegischen Küste bis zu den beeindruckenden Königreichen Englands.

Als Release-Datum gibt Ubisoft bisher nur „Holidays 2020“ an und somit dürfte das Spiel irgendwann im November 2020 erscheinen. Vermutlich direkt zum Release der neuen Konsolengeneration um die Xbox Series X und PS5.

Schon jetzt könnt ihr das Spiel in mehreren Edition vorbestellen. Wir haben euch alle verfügbaren aufgelistet.

Für diese Plattformen erscheint AC: Valhalla:

Uplay

Uplay Plus (das Spiele-Abo von Ubisoft)

Epic Game Store (exklusiv, kein Steam-Release)

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X

Google Stadia

Der Vorbesteller-Bonus: Wer sich Assassin’s Creed: Valhalla vorbestellt, erhält die Zusatzmission „Der Weg des Berserkers“. Diese bekommt ihr direkt zum Release. Der Bonus gilt für alle Editionen des Spiels.

AC Valhalla Standard Edition vorbestellen

Wer einfach nur das Spiel möchte und keinerlei Extras braucht, kann wie immer zur schlichten Standard Edition greifen.

Bei MediaMarkt vorbestellen:

Bei Saturn vorbestellen:

Bei OTTO vorbestellen:

Bei Ubisoft vorbestellen:

AC Valhalla Gold Edition vorbestellen

Die Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition beinhaltet das Hauptspiel und den Season Pass. Mit diesem erhaltet ihr nach dem Release Zugriff auf neue Inhalte und erkundet neue Länder. Zudem gibt es eine packende Story-Mission.

Die Limited Edition vorbestellen – exklusiv bei Amazon

Wer bei Amazon nach einer Standard Edition sucht, wird keine finden. Der Händler bietet stattdessen zum gleichen Preis eine Limited Edition, die es exklusiv nur dort gibt. Diese enthält das Hauptspiel und zusätzliche digitale Inhalte. So erhaltet ihr das Berserker-Siedlungspaket, den Hati-Wolf und einen Satz Runen.

Das sind Inhalte, die es sonst nur in der Ultimate Edition gibt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die Ultimate Edition vorbestellen – bei Amazon mit Figur

Die Ultimate Edition von Assassin’s Creed: Valhalla bietet das Hauptspiel, den Season Pass, ein Ausrüstungspaket, ein Langschiffpaket, ein Siedlungspaket und einen Satz Runen.

Bei Amazon vorbestellen: Amazon bietet neben der normalen Ultimate Edition eine besondere Bundle-Edition. Dabei bekommt ihr die Ultimate Edition zusammen mit der Figur Eivor Wolfsmal und spart gegenüber dem Einzelkauf so 20 Euro.

Bei MediaMarkt vorbestellen:

Bei Saturn vorbestellen:

Bei OTTO vorbestellen:

AC: Valhalla Collector’s Edition vorbestellen

Edition für Sammler: Die Assassin’s Creed: Valhalla Collector’s Edition könnt ihr nun exklusiv bei Ubisoft vorbestellen. Die besondere Sammleredition bietet dabei einige Extras.

30 cm große hochwertige Figur von Eivor und ihrem Drakkar

Alle Inhalte der Ultimate edition

Collector’s Box mit einzigartigem Artwork

Das Ubisoft Store exklusive Steelbook im ikonischen Design, inspiriert von den Ingame-Emblemen

Eine Wikinger-Statuette von Eivor zusammen mit seinem Raben und der Dänenaxt (5 cm hoch)

Ein nummeriertes Echtheitszertifikat deiner Collector’s Edition

Drei Lithografien atemberaubender Concept Arts

Ausgewählter Soundtrack zum Spiel

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.