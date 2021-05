Apple iPhone 12 zum historischen Bestpreis bei Amazon & Media-Saturn

Was Nutzer sagen: Auf Amazon.de werden durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen in über 3.000 Rezensionen für das Smartphone vergeben.

So gut ist der Preis: Alle drei Shops bieten das iPhone 12 mit 128 GB Speicherplatz und in allen Farbvarianten derzeit für nur 799 Euro statt 949 Euro UVP versandkostenfrei an.

Insert

You are going to send email to