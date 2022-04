Bei den Apple Days könnt ihr Macs, iPhones, iPads und mehr günstiger abstauben

Saturn hat die Apple Days gestartet. Bis zum 27. April könnt ihr euch hier iPhones, Macs, iPads und mehr im Angebot sichern.

Bei Apple scheiden sich mitunter die Geister. Manchen ist der Preis für die Produkte des kalifornischen Herstellers grundsätzlich zu hoch angesetzt. Dass es sich dabei um Geräte der Premium-Klasse handelt, bezweifelt allerdings kaum jemand. Bei Saturn gibt es im Rahmen der Apple Days noch bis zum 27. April eine ganze Reihe von Produkten deutlich günstiger.

iPhone 12: kompakt, schnell, farbenfroh

Das iPhone 12 ist in nahezu jeder Hinsicht eine clevere Weiterentwicklung zu der vorherigen Generation. Es ist insgesamt etwas kompakter gebaut, setzt aber ebenfalls auf ein 6,1 Zoll Display. Dadurch liegt es besser in der Hand und passt bequemer in die Tasche, ohne dass ihr Abstriche machen müsst.

Apple hat hier außerdem die Widerstandsfähigkeit des Geräts erhöht. Eine innovative Mischung aus Keramik und Glas schützt euer iPhone um einiges besser vor Brüchen und Rissen. An der Handhabung ändert sich dadurch natürlich nichts.

Das iPhone 12 kommt außerdem besonders farbenfroh daher. Ihr könnt aus einer großen Auswahl euren persönlichen Favoriten wählen. Zur Wahl stehen weiß, schwarz, rot, blau, grün und violett.

Auch an der Performance haben die Kalifornier gearbeitet. Dank einem neuartigen Chip gewinnt das iPhone 12 nahezu jeden Geschwindigkeitsvergleich und steigert dadurch eure Produktivität. In den Apple Days von Saturn bekommt ihr das iPhone 12 für 739 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von 110 Euro!

Saturn bietet das Gerät außerdem in Verbindung mit einem Handyvertrag besonders preiswert an. Hier findet ihr alle Infos:

iPhone 12: Bei Saturn können Apple-Fans aktuell über 350 Euro sparen

Apple MacBook Air M1 2020: Für maximale Flexibilität

Wer einmal mit einem MacBook gearbeitet hat, weiß die hohe Verarbeitungsqualität und die Software zu schätzen. Hier fühlt sich alles hochwertig und sauber an, sowohl von außen als auch im Betrieb. Das MacBook Air M1 2020 bildet da keine Ausnahme.

Es ist gewohnt schlicht und dennoch smart designt und dank der kompakten Größe und dem geringen Gewicht besonders flexibel. Auf Reisen ist das MacBook dadurch ebenso gut zu nutzen wie Zuhause. Das „M1“ im Namen steht übrigens für Apples selbstgebauten Prozessor, der hier erstmals zum Einsatz kommt und beeindruckende Ergebnisse liefert.

Das MacBook Air M1 2020 bekommt ihr aktuell für nur 944 Euro. Das sind 185 Euro weniger als der Normalpreis!

Apple iPad Pro 12,9″: keine offenen Wünsche

Auf den M1-Prozessor setzt auch das iPad Pro. Der Tablet-Computer spielt dadurch von der Leistung her in der allerersten Liga. Gleiches gilt für das fantastische Liquid Retina XDR Display. Dieses hat eine Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll und ist damit nur ein bisschen kleiner als das MacBook. Dank einer hohen Helligkeit und HDR sehen eure Inhalte darauf besser aus als je zuvor.

Ihr könnt das iPad ganz einfach alleine nutzen und darauf arbeiten, Bilder bearbeiten, Filme genießen und surfen. Oder ihr verbindet es mit eurem Mac und nutzt es als zweiten Bildschirm. Viel cleverer geht es eigentlich nicht. Das iPad hat sich vom Spielzeug zu einer echte Alternative gemausert und das iPad Pro ist der Beweis.

Bei den Apple Days bekommt ihr das Gerät für vergleichsweise günstige 1139 Euro. Die UVP beträgt dabei 1309 Euro, ihr spart also ganze 170 Euro!

Apple Watch, AirPods und mehr

Darüber hinaus gibt es jede weitere tolle Produkte für Apple-Fans im Angebot:

Wenn ihr auf der Suche nach den besten Angeboten und Aktionen seid, schaut unbedingt bei unserer Deal-Übersicht vorbei! Hier findet ihr immer die besten Angebote, tagesaktuell von uns für euch ausgesucht und verglichen.