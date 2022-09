AMDs schnellste Grafikkarte gibt es jetzt limitiert zum Tiefstpreis bei Mindfactory

Die Radeon RX 6950 XT ist das aktuelle Grafikkarten-Topmodell von AMD und Mindfactory.de hat ein gutes Custom-Design günstig wie nie im Angebot. Doch es sind nur wenige Stück verfügbar.

So gut ist der Preis: Mindfactory.de bietet die ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula in seinen limitierten „MindStar“-Angeboten aktuell versandkostenfrei für nur 949 Euro statt 1.265 Euro an.

Das ist laut Preisvergleich der bisher günstigste gelistete Preis für das Modell, während andere Händler gegenwärtig erst ab rund 1.274 Euro starten.

Zudem handelt es sich mit Abstand um die derzeit günstigste RX 6950 XT, wobei andere Modelle im Preisvergleich ab 998 Euro starten.

Auch die unverbindliche Preisempfehlung von 1.239 Euro für das Referenzdesign der RX 6590 XT wird deutlich unterboten. Um das Angebot zu finden, muss man auf der Übersichtsseite dabei etwas scrollen.

Das bietet das Modell

Die Radeon RX 6950 XT ist erst im Mai als AMDs neues Topmodell auf den Markt gekommen und konkurriert mit Nvidias GeForce RTX 3090 und 3080 Ti.

Die Grafikkarte bietet genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen und in der Regel auch in UHD-Auflösung, während auch der Grafikspeicher mit 16 GByte ausreichend Platz bietet.

ASRocks Custom-Modell verfügt dabei über werksseitige Übertaktung für noch mehr Performance als beim Referenzdesign sowie einen starken Kühler mit drei Lüftern.

ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula in den „MindStar“-Angeboten bei Mindfactory.de

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6950 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 KXTX „RDNA 2“, 80 CUs, 520 mm² Fertigung 7 nm (TSMC) Chiptakt 2.143 MHz, Boost: 2.279 – 2.495 MHz (OC Mode) Speicher 16 GB GDDR6, 2.250 MHz, 18 Gbps (18.000 MHz effektiv), 256 Bit, 576 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 335 Watt (AMD-Referenz) / keine Angabe von ASRock Externe Stromversorgung 3x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (100mm) Gesamthöhe Triple-Slot Abmessungen 332 x 137 x 61 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128 MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Basis-Takt übertaktet (+253 MHz), Boost-Takt übertaktet (+185 MHz), EASY! :‘-) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 25,55 TFLOPS (FP32), 1,6 TFLOPS (FP64) Herstellergarantie zwei Jahre

Im Test: Die Fach-Webseite Tweaktown.com hat eine Wertung von 93 Prozent vergeben und resümiert wie folgt:

Zusammenfassend: ASRock, ihr habt es wieder geschafft. Eine maßgeschneiderte Weltklasse-RDNA-2-Grafikkarte der Weltklasse, die euch das Beste bietet, was Navi 21 zu bieten hat. Das ist das Beste, was AMD in den nächsten Monaten zu bieten hat, bis RDNA 3 aus dem Ofen kommt und ASRock ein paar Custom-GPUs der nächsten Generation der Radeon RX 7000-Serie auf den Markt bringen kann. Tweaktown.com

