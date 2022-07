AMD Ryzen 7 5800X – den starken Gamerliebling gibt es jetzt so günstig wie noch nie

Bei Mindfactory ist aktuell der beliebte AMD Ryzen 7 5800X im besonders guten Angebot. So günstig wie hier war der Prozessor zuvor noch nie.

Der AMD Ryzen 7 5800X gehört zu den beliebtesten Prozessoren unter Gamern. Der 8-Kerner überzeugt mit jeder Menge Leistung bei moderatem Stromverbrauch. Mindfactory hat das Modell jetzt günstig wie nie im Angebot.

AMD Ryzen 7 5800X: So gut ist das Angebot

Bei Mindfactory bekommt ihr den starken AMD Ryzen 7 5800X aktuell schon für günstig 269€. Der Versand ist dabei komplett gratis. Die UVP liegt bei 380 Euro.

Im Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt sich, dass es sich hier um das aktuell beste Angebot handelt. Mit Versand zahlt ihr bei anderen Anbietern zur Zeit mindestens 277,99 Euro. Gleichzeitig war der Preis auch davor noch nie so gut wie jetzt. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 279,90 Euro wird um über 10 Euro unterboten.

Jetzt zuschlagen: Top-Prozessor zum Tiefstpreis

Prozessor AMD Ryzen 7 5800X Prozessorsockel AM4 Anzahl Prozessorkerne 8 Anzahl Threads 16 Prozessor-Taktfrequenz 3.8 GHz Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo 4.7 GHz Pufferspeicher L2 4 MB Pufferspeicher L3 32 MB Thermal Design Power (TDP) 105 Watt Breite 134 mm Höhe 70 mm Tiefe 134 mm

Volle Power und gute Bewertungen

Der Prozessor ist mit seinen 8 Kernen gut ausgestattet und auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. 16 Threads bringen tolle Performance und die Taktfrequenz beträgt starke 4,7 GHz. Die Kollegen von der GameStar haben den Prozessor von AMD letztes Jahr getestet und kommen zu einem positiven Fazit:

AMDs Ryzen 7 5800X überzeugt mich im Test mit sehr hoher Leistung bei moderatem Stromverbrauch. Wenn ich mir heute einen neuen PC kaufen müsste, würde ich ihn auf jeden Fall in die engere Wahl nehmen – und das, obwohl ich weiß, dass die acht Kerne für einen primären Spiele-PC (immer noch) nicht wirklich nötig sind.

Ähnlicher Meinung sind auch die Käufer von Mindfactory. Nach insgesamt 405 Bewertungen steht der Prozessor hier nämlich bei starken 4,9 von 5 möglichen Sternen. 90% der User vergeben dabei die volle Punktzahl.

