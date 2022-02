AMD Radeon 6900 XT im Mindfactory Angebot günstiger als je zuvor

Ihr könnt euch jetzt im Mindfactory MindStar-Angebot die PowerColor Radeon 6900 XT Red Devil Ultimate zum neuen Bestpreis kaufen.

Aktuell gibt es immer wieder ein paar interessante Angebote für alle, die gerne eine neue Grafikkarte kaufen wollen. Zwar sind die Preise weiterhin weit von der jeweiligen UVP entfernt, aber immerhin gibt es nun neue Tiefstpreise für leistungsstarke Karten. Solltet ihr also aktuell mit dem Kauf einer Radeon 6900 XT liebäugeln, dann ist das Angebot bei Mindfactory auf jeden Fall einen Blick wert.

Neben der Highend-Grafikkarte gibt es bei den MindStar-Deals von Mindfactory noch weitere AMD Radeon Karten der 6000er-Serie zum aktuellen Bestpreis.

Wie lange das Angebot gilt, ist uns nicht bekannt.

250€ Rabatt: PowerColor Radeon 6900 XT Red Devil Ultimate

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory erhaltet ihr im MindStar-Deal die PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate zum neuen Spitzenpreis von 1.399 Euro. Damit spart ihr knapp 250 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter und 100 Euro zum bisherigen Bestpreis.

Das erwartet euch: Die PowerColor Radeon 6900 XT bietet euch die Möglichkeit Spiele in nativem 4K mit stabilen 60 FPS spielen zu können. Zudem könnt ihr AMD FSR nutzen, um eine noch bessere Performance zu erhalten. Mit der Grafikkarte seid ihr somit auch für künftige AAA-Spiele bestens aufgestellt. Im OC-Modus bietet sie eine GPU-Taktfrequenz von 2.235 MHz, die per Boost auf 2.425 MHz erhöht werden kann. Dazu erwarten euch 16 GB GDDR6 Speicher, wodurch ihr in diesem Bereich ebenfalls zukunftssicher seid.

Diese Grafikkarten gibt es ebenfalls im Angebot zum aktuellen Bestpreis:

PowerColor Radeon RX 6700 XT Red Devil für 879 Euro

XFX Radeon RX 6800 XT Speedster SWFT319 Core Gaming für 1.149 Euro

XFX Radeon RX 6600 XT SWFT210 Core Gaming für 569 Euro

Alle Grafikkarten findet ihr im MindStar-Deal-Bereich bei Mindfactory.de. Direkte Links zu den Produkten zeigen die falschen Preise an, sodass ihr nachfolgend einen Link zur Übersicht aller Karten findet.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.