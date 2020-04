Bis Ostersonntag bietet Amazon aktuell wieder zahlreiche Spielfilme zum Ausleihen stark vergünstigt für seine Prime-Mitglieder an.

Das wird geboten: Zur Auswahl stehen über 300 Filme, die für nur 99 Cent als Video-Stream ausgeliehen werden können. Je nach Titel werden für die zur Auswahl stehenden Filme außerhalb der Aktion sonst mehrere Euro fällig.

In der Auswahl befinden sich neben etwas älteren oder eher unbekannten Streifen auch relativ neue Veröffentlichungen, wie das Krimi-Drama „Once Upon A Time In… Hollywood“ von Quentin Tarantino oder der Action-Thriller „Escape Plan: The Extractors“ mit Sylvester Stallone und Dave Bautista aus dem vergangenen Jahr.

So lange gilt das Angebot: Amazon bietet die vergünstigten Preise für das Ausleihen der Filme noch bis diesen Sonntag, den 12. April , an.

Dabei hat man nach dem Ausleihen 30 Tage Zeit, um den Film zu starten. Einmal begonnen bleiben dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Dementsprechend kann man sich angesichts der derzeit günstigen Preise auch schon mal für die nächsten Wochen im Voraus eindecken.

Hier geht’s zur Auswahl aller Filme:

Kein Prime? Kein Problem

Und wenn ich kein Prime-Mitglied bin? Für diesen Fall lässt sich kostenlos ein 30-tägiges Probe-Abo von Amazons Vorteilsdienst abschließen, sofern dies in der jüngeren Vergangenheit nicht schon geschehen ist.

Wird rechtizeitig vor dem Ende des Testzeitraums, fallen keine Kosten an. Dies kann auch gleich nach dem Abschluss des Abos ohne Nachteile getan werden und die Gratismitgliedschaft endet dann ganz regulär erst nach 30 Tagen.

Das bietet Amazon Prime sonst noch: Für 7,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr (mtl. 5,75 Euro) gibt es nach dem Testzeitraum außerdem einen schnelleren Versand gekaufter Artikel, ebenso wie Zugriff auf das Streaming-Angebot mit Filmen und Serien sowie Musik und außerdem auch E-Books.

Mit enthalten ist auch der Zugang zu Twitch Prime, das jeden Monat eine ein kostenfreies Kanal-Abo enthält und auch immer wieder Ingame-Gegenstände oder Gratis-Games bietet.

Zudem gibt es mit Prime auf Amazon immer wieder verschiedene preisliche oder zeitliche Vergünstigungen bei Angeboten für Prime-Mitglieder.

