Kabellos glücklich: 3 Wireless Gaming Headsets jetzt bei Amazon im Angebot

Wenn ihr nicht bereit seid, euer Erspartes in ein eigenes Heimkino-System zu investieren und im Zweifelsfall das ganze Haus aufzuwecken, wenn ihr zockt, ist ein gutes Gaming Headset die beste Wahl für guten Sound beim Spielen. Da Kabel schnell nerven können, besonders wenn sie direkt vom Kopf herunterbaumeln, bieten sich Wireless Geräte besonders an. Drei tolle Modelle gibt’s gerade bei Amazon richtig günstig im Angebot.

Razer Barracuda Pro zum Tiefstpreis

Das Razer Barracuda Pro setzt auf die Razer TriForce Titanium 50-mm-Treiber für Sound in Hi-Fi-Qualität und bietet darüber hinaus eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Dank SmartSwitch wechselt ihr blitzschnell zwischen Razer HyperSpeed Wireless und Bluetooth hin und her. Noise Cancelling ist ebenfalls mit an Bord.

Aktuell kostet das Gaming Headset bei Amazon nur 153,99€. Der Versand ist dabei gratis. Die UVP liegt derweil bei 189,99 Euro. Aktuell kann kein anderer Händler mit diesem Angebot mithalten. Außerhalb von Amazon zahlt ihr zur Zeit mindestens 211,01 Euro für das Gerät. Darüber hinaus war das Headset noch nie günstiger zu haben als jetzt. (Quelle: geizhals.de)

SteelSeries Arctis Nova 7

Eine gute Alternative bietet das SteelSeries Arctis Nova 7. Das Gaming Headset liefert tollen HiFi-Sound, sitzt äußerst bequem und hält bis zu 38 Stunden durch. Ihr könnt zwei Audioquellen gleichzeitig verbinden und so während dem Zocken telefonieren oder Musik hören.

Bei Amazon kostet das Headset aktuell 159€. Der Versand ist auch hier kostenlos. Die UVP beträgt 199,99 Euro. Der Preis wird aktuell von zwei weiteren Händlern geboten, war aber zuvor noch nie so günstig wie zur Zeit. (Quelle: geizhals.de)

Eines der besten Wireless Gaming Headsets: EPOS Sennheiser GSP 670

Das EPOS Sennheiser GSP 670 gehört laut unserem Kollegen Benedikt zu den besten Wireless Gaming Headsets, die ihr 2022 kaufen könnt. Die ganze Liste findet ihr hier:

Im Test überzeugt das Headset vor allem durch die bequemen Polster, die hervorragende Verarbeitung und den erstklassigen Sound, der per Software nochmal entscheidend getunt werden kann. Amazon bietet die EPOS Sennheiser GSP 670 aktuell für 169€ an. Das ist der beste aktuelle Preis, zusammen mit MediaMarkt und Saturn. (geizhals.de)

