Amazon Warehouse Deal: 30% Rabatt auf über 1.000 Produkte

Was ist das Amazon Warehouse? Es handelt sich um einen Bereich bei Amazon, bei dem ihr gebrauchte Produkte kaufen könnt. Häufig handelt sich um Rücksendungen, die nicht viel genutzt wurden und zum Beispiel nur die Verpackung beschädigt ist. Des Weiteren sind manche auch von Amazon generalüberholt. Allgemein gibt Amazon auf der Produktseite den Zustand des Artikels an. Diese gehen von “wie neu” bis zu “akzeptabel”.

So funktioniert das Angebot: Legt einfach Produkte aus der Aktionsseite in den Warenkorb und schon werden automatisch 30 Prozent Rabatt an der Kasse abgezogen. Achtet darauf, dass es sich um ein gebrauchtes Produkt vom Verkäufer Amazon Warehouse handelt. Nur dann gilt das Angebot.

