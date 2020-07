Bei den Sommerangeboten von Amazon könnt ihr euch LEGO, Gaming-PCs, Gaming-Tastaturen und Mäuse, sowie ein PS4 Pro Bundle günstiger kaufen.

Es gibt wieder neue Angebote bei Amazon und dieses Mal sind einige aus dem Gaming dabei. Manche sind Teil der Sommerangebote und gelten nur am heutigen Dienstag, andere gelten länger. Leider wissen wir nicht bei allen, wie lange sie gelten.

Aktuell gibt es zudem Micro-SD Karten und Spiele für Nintendo Switch im Angebot bei Amazon.

PS4 Pro mit Naughty Dogs PlayStation Hits Bundle

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt bei Amazon die PS4 Pro 1 TB im Bundle mit sechs Spielen von Naughty Dogs. Darunter Top-Titel wie The Last of Us und Uncharted. Die Konsole gibt es zum aktuellen Bestpreis von 387,99 Euro plus fünf Euro Versand.

Das steckt im Bundle: Bei der PS4 Pro handelt es sich hier um das leiseste Modell der Konsole. Dieses ist zwar noch immer hörbar, aber deutlich angenehmer als die anfänglichen Turbinen-Modelle. Des Weiteren sind großartige Spiele dabei.

PS4 Pro 1 TB

The Last of Us Remastered

Uncharted 1

Uncharted 2

Uncharted 3

Uncharted 4

Uncharted The Lost Legacy

Gaming-Zubehör von Razer im Angebot

Im Sommerangebot bei Amazon könnt ihr euch derzeit einiges an Gaming-Zubehör von Razer günstiger kaufen.

Razer Gaming-Tastaturen

Besonders interessant ist im Angebot die Razer BlackWidow Elite Gaming-Tastatur. Diese bekommt ihr im Angebot mit den gelben Switches, die linear und leise sind. Alternativ auch mit den grünen. Die mechanische Tastatur überzeugt mit voll programmierbaren Tasten, Medien-Tasten und einer guten Verarbeitung.

Es handelt sich hierbei um ein US-Layout, da die Tastaturen aus den USA importiert werden. Verkauf und Versand erfolgt durch Amazon und in den Versandkosten sind die Importgebühren schon eingerechnet. Insgesamt kostet die Tastatur damit 130,09 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und 22 Euro günstiger als die Tastatur aus Deutschland.

Das Angebot für die Import-Tastaturen gilt nur heute.

Razer Gaming-Headsets

Bei den Headsets gibt es heute das Razer Kraken Tournament Edition im Angebot zum aktuellen Bestpreis von nur 68,99 Euro. Das Headset bekommt ihr heute auch als US-Import. Ansonsten ist heute noch das Razer Kraken Gaming Headset von 2019 reduziert.

Beide zeichnen sich durch einen sehr guten Klang, ein gutes Mikrofon und einen hohen Tragekomfort aus.

Razer Gaming-Mäuse

Im Angebot bei Amazon könnt ihr euch die Razer Mamba Wireless Gaming-Maus zum aktuellen Bestpreis kaufen. Diese kostet derzeit nur 72,99 Euro. Die Maus verfügt über einen Sensor mit 16.000 DPI und Razer verspricht eine Akkulaufzeit von 50 Stunden. Zudem könnt ihr sieben programmierbare Tasten auf eure Vorlieben einstellen.

Im Sommerangebot von Amazon gibt es noch weitere Mäuse von Razer günstiger. Jeweils zum aktuellen Bestpreis.

Die Razer Mamba gibt es bei Amazon zum aktuellen Bestpreis.

Amazon Sommerangebote mit LEGO, LG 4K TV & Gaming-PCs

Neben den genannten Angeboten bekommt ihr bei Amazon nur heute die folgenden Deals. Diese Sommerangebote gelten bis 23:59 Uhr und solange der Vorrat reicht. Besonders interessant sind zum Beispiel das LEGO Star Wars TIE Fighter Set und der LG 49UM7000PLA 4K TV für nur 299 Euro.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.