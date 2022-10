Samsung Odyssey G9: Sichert euch einen der besten Curved Gaming Monitore bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr mit dem Samsung Odyssey G9 aktuell einen der besten UltraWide Curved Gaming Monitore richtig günstig im Angebot.

Der Gaming Monitor punktet mit einem großen, stark gekrümmten und in UQHD auflösenden Bildschirm, der euch viel Freude beim Zocken bereiten wird. Mit 240 Hz könnt ihr mit eurer Hardware mal richtig die Muskeln spielen lassen. Schnappt euch den Samsung Odyssey G9 jetzt bei Amazon im Angebot.

Das Angebot bei Amazon

Der Preis: Bei Amazon zahlt ihr für den Samsung Odyssey G9 aktuell 992,85€. Der Versand ist gratis.

Im Vergleich: Aktuell bekommt ihr den Curved Gaming Monitor nirgends sonst so günstig. Bei anderen Anbietern werden zur Zeit mindestens 1055 Euro aufgerufen. Damit ist das Modell erst zum dritten Mal überhaupt für unter 1000 Euro zu haben. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Samsung Odyssey G9 im Angebot!

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 124 cm / 49 Zoll High Dynamic Range (HDR) DisplayHDR 1.000 Auflösung WQHD 5.120 x 1.440 Pixel Paneltyp VA-Panel Bildverhältnis 32:9 Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 420 cd/m² Bildwiederholungsfrequenz 240 Hz Kontrastverhältnis 2.500:1

Der Samsung Odyssey G9

Der Samsung Odyssey G9 lässt Gamer-Träume wahr werden. Das ultrabreite Display ist an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst und nimmt so ganz natürlich einen großen Teil eures Sichtfelds ein. Die Auflösung ist hoch, genauso wie die Bildwiederholrate mit 240 Hz. Mit diesem Curved Gaming Monitor genießt ihr eure Spiele in einer nie dagewesenen Qualität.

Die bekannte Seite rtings.com hat das Modell getestet und kam dabei zu folgendem Fazit:

Der Samsung Odyssey G9 ist hervorragend für Spiele geeignet. Er hat eine geringe Eingabeverzögerung, eine schnelle Reaktionszeit und eine hohe Bildwiederholfrequenz, was zu einem reaktionsschnellen und reibungslosen Spielerlebnis führt. Er unterstützt FreeSync, um das Tearing des Bildschirms zu reduzieren und ist mit NVIDIAs G-SYNC kompatibel. Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, da diese nur mit bestimmten Grafikkarten erreicht werden kann. Außerdem ist sein Kontrastverhältnis nur anständig und er hat eine schlechte schwarze Gleichmäßigkeit, so dass er nicht die beste Option für Spiele in der Dunkelheit ist.

Pro Große Bildschirmgröße

Gute Reaktionszeit

Hohe Bildwiederholfrequenz

Anständiges Kontrastverhältnis Contra Schlechte schwarze Gleichmäßigkeit

Enttäuschende Ergonomie

