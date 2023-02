Fit vor dem TV: Schnappt euch bei Amazon jetzt Ring Fit Adventure für die Switch im Angebot

Mit Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch macht Fitnesstraining tatsächlich Spaß. Bei Amazon bekommt ihr das Spiel jetzt im Angebot.

Nintendo versucht schon seit dem Balance Board für die Wii, Sport und Gaming zu einer spaßigen Einheit zu verschmelzen. Mit Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch gehen die Japaner einen Schritt weiter und verfeinern das Konzept. Bei Amazon bekommt ihr die Fitnessstudio-Alternative jetzt günstig im Angebot:

Das steckt im Paket: Das angebotene Set enthält das Spiel Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch sowie den dazugehörigen Ring-Con und einen Beingurt. Die beiden Geräte sind essentiell, um eure Bewegungen ins Spiel zu übertragen.

In Ring Fit Adventure kämpft ihr mithilfe von Übungen gegen fiese Monster oder versucht euch an Bestzeiten. Der Schwierigkeitsgrad und die Intensität lassen sich dabei frei einstellen, sodass wirklich jeder motiviert bleibt.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet euch das Set aktuell nur 54,99€. Die UVP liegt bei 84,98 Euro. Der Versand ist gratis.

Top-Preis: Kein anderer Händler bietet Ring Fit Adventure aktuell so günstig an wie Amazon. Der nächstbeste Preis liegt aktuell bei 64,02 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Ann-Kathrin Kuhls hat das Spiel für die GamePro einem umfangreichen Test unterzogen und kam dabei zu folgendem Fazit:

Ich mag Sport nur dann, wenn ich nicht merke, dass ich ihn mache. Dafür eignet sich die Kampagne von Ring Fit Adventure perfekt. Ich bekämpfe böse Yogamatten oder Glockengewichte, rette Dörfer durch Kniebeugen und komme dabei gleichzeitig so ins Schwitzen, dass ich schon über eins dieser 80er-Jahre-Stirnbänder nachgedacht habe. Und der Muskelkater am nächsten Tag bestätigt meinen Eindruck, dass mein Körper auch wirklich was getan hat.

Ich persönlich habe nicht immer Lust aufs Fitnessstudio. Manchmal fühle ich mich da nicht wohl, manchmal regnet es draußen, und manchmal habe ich einfach keine Lust auf Menschen. Wenn ich dann einfach die Switch anschmeißen und beim Trimmen ein bisschen die Welt retten kann, ist das eine wunderbare Alternative zum Fitti.