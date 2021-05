Amazon: Razer-Headset zum Bestpreis, Ryzen 7 und mehr aktuell günstig

Ebenfalls vergleichsweise günstig mit 74,90 Euro statt 83,90 Euro ist das teilmodulare be quiet! Pure Power 11 CM mit 600 Watt für leistungsstarke Mittelklasse-PCs an der Schwelle zur Oberklasse, das bei anderen Händlern aktuell ab 77,99 Euro startet.

So gut sind die Preise: Das Over-Ear-Headset Razer BlackShark V2 X mit E-Sports-Ausrichtung für PC und Konsolen gibt es aktuell für 44,99 Euro statt 69,99 Euro UVP, was laut Geizhals.de der bisher günstigste Preis ist. Andere Händler starten mit Versand derzeit erst ab 53,48 Euro.

Mit dem Razer Blackshark V2 X hat Amazon aktuell ein gutes Gaming-Headset so günstig wie noch nie im Angebot und auch die Tastatur Ornata V2 gibt es fast zum historischen Bestpreis. Darüber hinaus sind auch eine beliebte Ryzen-CPU und ein be quiet!-Netzteil derzeit günstig im Angebot. Wie lange ist allerdings unklar.

