Amazon Prime Video bietet nun 13 Filme im Angebot für je nur 99 Cent zum Leihen an. Darunter Men in Black: International und Child’s Play.

Dieses Wochenende könnt ihr spontan einen Filmabend einlegen und diesen besonders günstig gestalten. Das neueste Angebot bei Amazon bietet euch 13 Filme bei Prime Video für je nur 99 Cent zum Leihen an.

Dieses Angebot gilt bis zum 2. Februar und ihr könnt es nur als Prime-Mitglied wahrnehmen. Glücklicherweise zählt hier auch die Probemitgliedschaft. Somit könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen und damit dann die Filme für je 99 Cent ausleihen.

Das müsst ihr bei den Filmen beachten: Die geliehenen Filme stehen euch 30 Tage zur Verfügung. Danach verschwinden sie aus eurer Amazon Video-Bibliothek. Sobald ihr einen Film anfangt, bleiben euch zudem nur noch 48 Stunden ihn zu Ende zu schauen.

Jetzt 13 Filme für je 99 Cent leihen

Diese Filme stehen zur Wahl: Die ganz großen Blockbuster sind dieses Mal nicht dabei. Dafür allerdings ist die Auswahl dennoch sehr interessant. Unter anderem durch Filme wie Child’s Play und Men in Black.

Men in Black: International

Anna

Drei Schritte Zu Dir

Arctic

Little

Abgerissen

Hotel Mumbai

Child’s Play

Die Stockholm Story – Geliebte Geisel

The Professor and the Madman

The Dead Don’t Die

Amundsen – Wettlauf zum Südpol

Beach Bum

So könnt ihr Prime Video schauen: Ihr habt die Möglichkeit die Filme direkt am PC abzurufen oder natürlich per Prime Video-App. Dadurch könnt ihr die Filme am Smart-TV, an eurer Konsole, auf dem Handy oder dem Tablet schauen.

