Bei Prime Video gibt es im Deal Filme wie Shazam, The Father und A Taxi Driver für nur 99 Cent zum Leihen.

Wer für das Wochenende Inspiration braucht, was er schauen soll, der kann nun bei Amazon fündig werden. Hier gibt es einmal mehr die Möglichkeit verschiedene Filme für jeweils nur 99 Cent zu leihen. Das Angebot gilt dabei nur für Prime-Mitglieder und nur bis Sonntag, den 30. Januar 2022.

Jetzt Amazon Prime abonnieren: Wer einen Film leihen will, aber kein Amazon Prime hat, kann eine kostenlose Probemitgliedschaft abschließen. Mit dieser könnt ihr Amazon Prime 30 Tage testen und gleichzeitig vom aktuellen Prime Video Angebot profitieren. Außerdem gibt es im Februar Spiele wie Stellaris kostenlos.

Es gibt jede Menge Highlights Ende Januar:

Unter anderem ist mit “Malignant” der vielleicht beste Horrorfilm des letzten Jahres im Angebot. “Pig” oder “The Green Knight” sind ebenfalls einen Blick wert:

Auf IMDb top bewertete Filme leihen

Unter anderem stehen euch ein paar Filme zur Auswahl, die bei der Film- und Serien-Datenbank IMDb eine Top-Wertung von mehr als 7,0 erreichen konnten. Wir haben euch diese Titel nachfolgend herausgesucht.

So könnt ihr geliehene Filme schauen: Nutzt einfach die Prime Video App auf euren Smart-Geräten wie dem Fernseher, auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder an der Konsole. Dort könnt ihr dann eure geliehenen Filme abrufen und schauen. Natürlich lassen sich die Filme ebenso am PC über euren Browser auf Amazon Prime Video ansehen.

Das solltet ihr beachten: Alle Filme, die ihr leiht, stehen euch insgesamt 30 Tage zur Verfügung. Fangt ihr einmal einen Film an zu schauen, dann bleiben euch nur 48 Stunden, um ihn zu Ende zu sehen. Danach wird der Film aus eurer Videobibliothek gelöscht und ihr müsst ihn erneut leihen oder kaufen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.