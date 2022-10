Letzte Chance am Prime Day: Diese Angebote dürft ihr nicht verpassen

Nur noch wenige Stunden habt ihr die Chance die Angebote des Amazon Prime Days zu nutzen. Sichert euch die besten Deals für PC, PS5, Switch und Xbox.

Der zweite Amazon Prime Day des Jahres endet am heutigen 12. Oktober 2022 um 23:59 Uhr MESZ. Somit bleiben euch zum Zeitpunkt dieses Artikels noch ein paar wenige Stunden, um die besten Angebote zu nutzen. Damit ihr die absoluten Highlights nicht verpasst, fassen wir sie euch nachfolgend noch einmal zusammen.

4 gute Gaming-Laptops, die ihr am Prime Day für unter 1000 Euro kaufen könnt

Top-SSD für PS5 und jeden Gaming-PC

Beim Amazon Prime Day könnt ihr euch die Samsung 980 Pro mit 2 TB Speicherplatz für nur 208,99€ kaufen. Günstiger gab es die Top-SSD noch nie. Dabei bietet die PCIe 4.0-SSD eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s. Damit erhaltet ihr eine der schnellsten SSDs am Markt.

Zudem erfüllt sie die grundlegenden Voraussetzungen von Sony für eine SSD für die PlayStation 5. Sony empfiehlt allerdings noch einen Heatsink zu verbauen. In eurem Gaming-PC könnt ihr sie dagegen auch ohne nutzen.

GeForce RTX 3090 zum neuen Tiefstpreis

Ihr wollt Spiele in 4K spielen und das ohne Kompromisse? Dann ist die Nvidia GeForce RTX 3090 genau die richtige Grafikkarte für euch. Diese ermöglicht das Spielen in 4K mit maximalen Details und stabilen 60 FPS. Je nach Spiel sind sogar noch mehr FPS möglich. Bislang waren die Grafikkarten sehr teuer, doch beim Amazon Prime Day könnt ihr euch jetzt ein Modell so günstig wie noch nie kaufen.

Die EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Ultra Gaming gibt es für nur 1.129,99€. Im Vergleich zum zuletzt besten Preis spart ihr damit rund 220€. Das ist ein neuer Tiefstpreis.

Amazon Geräte im Deal: Fire TV Stick & Echo Dot

Der Amazon Prime Day ist die beste Gelegenheit, um die Amazon Geräte wie den Fire TV Stick oder den Echo Dot besonders günstig zu kaufen.

Weitere Top-Deals, die ihr nicht verpassen solltet

Handys:

4K-TVs:

Spiele:

Filme und Serien: