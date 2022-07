Amazon Prime Day: Holt euch jetzt den Echo Dot 4 massiv reduziert – mit und ohne Uhr

Schon einige Tage vor dem Amazon Prime Day starten die ersten Angebote. Aktuell bekommen Mitglieder etwa den Echo Dot 4 besonders günstig.

Der Echo Dot ist ein Smart-Speaker, der euch den Alltag erleichtern soll. Dank Sprachsteuerung und Alexa könnt ihr jederzeit eure Musik steuern, die Beleuchtung ändern oder auf eure Nachrichten und euren Kalender zugreifen. Mit Amazon Prime bekommt ihr das Modell der 4. Generation mit und ohne eingebaute Uhr jetzt im Angebot.

Echo Dot 4: Zum Prime Day reduziert

Den Echo Dot der 4. Generation gibt es in zwei Varianten. Eine Option bietet nur den Speaker, der in allen Räumen zum Einsatz kommen kann. Die andere Variante ist besonders praktisch, wenn man sie als Wecker nutzt, obwohl der Einsatz natürlich nicht darauf beschränkt ist. Die eingebaute Uhr macht den Echo Dot an jedem Ort nochmal ein bisschen praktischer.

Zum Prime Day senkt Amazon den Preis für die beiden Modelle massiv. Eine Prime-Mitgliedschaft wird allerdings vorausgesetzt. Die Version mit eingebauter Uhr kostet regulär 69,99 Euro. Bis zum 13. Juli bzw. solange der Vorrat reicht, könnt ihr das Gerät aber schon für 24,99€ bestellen. Das Modell ist in Blaugrau und in Weiß erhältlich.

Jetzt Echo Dot 4 mit Uhr für nur 24,99€ sichern

Auch die „normale“ Variante ist stark reduziert. Zahlt ihr für den Smart-Speaker regulär 59,99 Euro, können Prime-Mitglieder jetzt ganze 40 Euro sparen. Nur 19,99€ werden im Angebotszeitraum fällig. Der Dot ist dabei in den Farben Anthrazit, Blaugrau und Weiß verfügbar.

Alle Infos zum Amazon Prime Day

Der Prime Day von Amazon steht vor der Tür. Am 12. und 13. Juli wird es wieder haufenweise gute Angebote und Deals geben. Alle Infos zur Schnäppchensause findet ihr hier:

Alle Angebote findet ihr außerdem in unserer Deals-Übersicht. Wir prüfen und vergleichen jeden Tag die attraktivsten Aktionen für Gamer, Hardware-Fans und Multimedia-Enthusiasten und stellen euch die lohnenswertesten Angebote vor.