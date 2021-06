Amazon Prime Day: Bei diesen Soundbars spart ihr am meisten

Moderne 4K-TVs haben ein tolles Bild, aber häufig blechernen Sound. Wer auf Akustik Wert legt, kann ein teures Heimkinosystem einrichten oder kauft sich am Prime Day eine Soundbar.

Das Schöne an Soundbars ist, dass sie unkompliziert sind. Kein stundenlanges Einrichten und Bohren in der Wand, sondern einfach auspacken und einschalten. Neue Modelle sind keine zehn Zentimeter hoch, verwandeln euer Zimmer aber in einen Kinosaal.

Am Prime Day gibt es günstige Soundbars

Soundbars sind etwas für Menschen, die ohne großen finanziellen und körperlichen Aufwand besseren Sound haben möchten. Cineasten, die sich ihr eigenes Surround-System einrichten und dafür tausende von Euros ausgeben, werden mit einer 200-Euro-Soundbar nicht glücklich werden, aber für die Meisten macht eine gute Soundbar schon einen großen Unterschied.

Eine gute Soundbar gibt es am Prime Day für unter 200 Euro

Guter Klang muss nicht teuer sein. Die Samsung Soundbar T530 kostet am Prime Day nur 170,90 Euro. Die Einrichtung ist kinderleicht: Auspacken und einstecken. Dann noch den Subwoofer anschließen, die Soundbar unter den TV schieben und es kann losgehen.

Sehr schön: Die Samsung T530 lässt sich über HDMI auch an den PC oder Laptop anschließen, falls ihr auf einem Zweitgerät etwas schauen oder eine Party feiern wollt. Musik gibt sie genauso gut wieder wie Explosionen in Actionfilmen.

Satte und wummernde Bässe

Räumliches Klangbild und virtueller 2.1 Surround-Sound

Universalfernbedienung für Soundbar und TV

Yamaha MusicCast für den gehobenen Anspruch

Wer etwas mehr Geld ausgeben und mehr Qualität dafür bekommen möchte, kann sich mit der Yamaha MusicCast BAR 40 befassen. Die macht alles, was die Samsung T530 auch macht, kann aber noch etwas mehr und ist allgemein lauter, klarer und bietet noch besseren räumlichen Klang. Statt 799 Euro kostet sie nur noch 474,05 Euro.

Mit MusicCast kann die Lieblingsmusik von allen Smart-Geräten und im ganzen Haus gestreamt werden. das funktioniert über AirPlay 2 oder Bluetooth. Außerdem könnt ihr die Soundbar über Alexa steuern. Wer kompletten 5.1 Sound möchte, kann die Soundbar nebst Subwoofer ganz einfach um ein Paar Lautsprecher erweitern.

Lautsprecher mit kabellosem Subwoofer

Clear Voice für verständlichere Dialoge

2.1 Surround Sound, der sich problemlos auf 5.1 erweitern lässt

Die günstigste Alternative: LG SL4Y

Ähnlich wie die Yamaha Bar 40 hat die LG Soundbar SL4Y einen kabellosen Subwoofer und lässt sich per Bluetooth auch nutzen, um Musik abzuspielen. Der Klang ist nicht ganz so stark wie bei der Yamaha, die Bässe nicht ganz so satt, aber immer noch deutlich besser als bei einem TV und vor allem sehr sehr stark für den niedrigen Preis von nur 132,05 Euro.

Preis-Leistungs-Empfehlung am Prime Day

2.1 Soundbar mit Subwoofer

Lässt sich mit SPK8 Lautsprechern zu einem 4.1 System erweitern

Wie lange geht der Prime Day noch?

Wer ein Schnäppchen machen möchte, hat noch den ganzen Tag Zeit, denn der Amazon Prime Day 2021 endet am 22. Juni 2021 um 23:59 Uhr. Falls ihr kein Prime-Abo habt, könnt ihr ganz einfach das 30-tägige kostenlose Probeabo nutzen. Sofern ihr innerhalb von 30 Tagen kündigt, zahlt ihr dafür keinen Cent und profitiert außerdem vom kostenlosen Versand.

