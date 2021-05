Amazon Prime Day 2021: Wann findet er statt? Früher als gedacht

Der Amazon Prime Day 2021 steht bald wieder an. Nun gibt es einen ersten Zeitraum für das Shoppingevent. Es findet früher statt als gewohnt.

Jedes Jahr ist der Amazon Prime Day ein heiß erwarteter Tag für alle Schnäppchenjäger. Er hat sich mittlerweile neben Dealevents wie dem Black Friday, der Cyberweek und dem Singles Day etabliert. Natürlich wird er auch 2021 wieder stattfinden und mit Blick auf den anstehenden Sommer stellt sich die Frage: Wann findet der Amazon Prime Day 2021 statt?

Der Monat wurde schon verraten: Im Quartalsbericht Ende April 2021 hat Amazon bereits angekündigt (via cnet), dass der Prime Day in diesem Jahr in das zweite Quartal geschoben wurde. Dabei wurde CFO Brian Olsavsky noch spezifischer und nannte sogar den Juni als Monat.

Wann findet der Amazon Prime Day nun statt? Ihr könnt euch auf jeden Fall auf den Juni 2021 einstellen. Ein genaues Datum wurde noch nicht verraten. Wie immer dürfte er an einem Montag starten und bis Mittwoch dauern. Somit startet der Amazon Prime Day am 7., 14., 21. oder 28. Juni 2021 statt.

Normalerweise findet der besondere Tag im Juli statt. 2020 wurde er aufgrund von Covid-19 in den Oktober verschoben. Dieses Mal zieht ihn Amazon also sogar einen Monat vor.

Was ist der Amazon Prime Day?

Es handelt sich hierbei um einen besonderen Angebotstag bei Amazon. Zumindest war es zu Beginn einmal nur ein Tag. Mittlerweile erstreckt er sich in der Regel über drei Tage. Dabei erwarten euch Tagesangebote und Blitzangebote. Bei den Blitzdeals gibt es jede Stunde neue. Die besten Angebote sind in der Regel zudem in kurzer Zeit ausverkauft.

Der Prime Day ist außerdem immer eine gute Gelegenheit die Amazon Geräte wie den Echo, den Kindle oder den Fire TV günstiger zu kaufen.

Amazon Prime für den Dealtag abonnieren

Die Angebote am Prime Day gibt es nur für Amazon Prime-Mitglieder. Wer diese nutzen möchte, benötigt hierfür also das Abonnement. Dieses lohnt sich allerdings nicht nur am Prime Day selbst. Denn mit dem Abo bekommt ihr bei sehr vielen Artikeln eine kostenlose und schnelle Lieferung. Dazu erhaltet ihr Zugriff auf Filme und Serien bei Amazon. Mit Prime-Gaming erwarten euch außerdem jeden Monat kostenlose Spiele und ihr könnt eurem liebsten Twitch-Streamer ein Abo schenken.

Hattet ihr noch nie Amazon Prime? Dann könnt ihr für den Prime Day die 30-tägige Probemitgliedschaft nutzen.

Welche Angebote sind am Prime Day zu erwarten?

Natürlich kennen wir die Angebote des Prime Days 2021 noch nicht. Es gibt ein paar feste Kategorien, mit denen zu rechnen ist. Dazu gehören die schon angesprochenen Amazon eigenen Geräte wie der Echo und der Kindle. Des Weiteren gibt es in der Regel Rabatte im Gaming- und Entertainment-Bereich.

PS5 und Xbox Series X

Die beiden neuen Konsolen sind ständig ausverkauft. Zudem verursachen sie ein hohes Trafficaufkommen, was zu Problemen des Shops führen kann. Das will Amazon sicher vermeiden und wird keine neuen Kontingente während des Prime Days verkaufen.

Denkbar sind aber Bundles mit dem PS5-Zubehör. Ähnlich wie es bereits den PS5 DualSense-Controller mit Returnal günstiger zu kaufen gab.

PS5 Zubehör kaufen: DualSense-Controller, Kamera & Headset

Spiele wie Cyberpunk 2077

Wir gehen fest davon aus, dass Spiele für PC, PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox Series X|S beim Amazon Prime Day im Angebot sein werden. Allen voran dürfte die Konsolenversion von Cyberpunk 2077 stark reduziert sein. Diese war zuletzt bereits immer wieder im Deal. Aber auch die PC-Version könnte dann günstiger zu bekommen sein.

Spiele, die ebenfalls im Angebot sein könnten:

4K-Fernseher mit HDMI 2.1

Bereits 2020 gab es eine Vielzahl an Angeboten rund um die LG, Samsung und Sony 4K-Fernseher mit HDMI 2.1. Das hat sich 2021 nicht geändert. Es gibt sogar schon die neuesten Modelle immer wieder etwas günstiger. Daher ist es denkbar, dass es am Amazon Prime Day 4K TVs für die PS5 und Xbox Series X im Angebot zum neuen Bestpreis gibt.

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?

Die besten Angebote des Prime Day 2020

Um zu wissen, was einen am Amazon Prime Day 2021 erwarten könnte, hilft ein Blick in die Vergangenheit. 2020 gab es sehr viele Deals rund um das Thema Gaming. Angefangen bei Spielen über Zubehör bis hin zu Gaming-PCs und Notebooks war alles vertreten. Selbst Gaming-Möbel wie Stühle und Tische waren reduziert. Nachfolgend findet ihr nochmal ein paar der besten Deals.

Unter anderem gab es diese Gaming-Monitore im Angebot beim Prime Day 2020.

So gut sind die Angebote am Prime Day wirklich

Nicht jeder Deal ist stellt einen neuen Bestpreis dar. Auch nicht am Amazon Prime Day. Allerdings könnt ihr in der Regel mit aktuellen Bestpreisen oder sehr guten Preisen rechnen. Nur wenige der Deals sind an dem Tag wirklich teurer als bei anderen Anbietern.

Dennoch lohnt sich ein Blick zu Preisvergleichen wie idealo.de und geizhals.de. Denn dort könnt ihr prüfen wie sich der Preis des gewünschten Produktes in den letzten Monaten entwickelt. Manchmal war es zum Beispiel davor bereit deutlich günstiger, sodass es sich eventuell lohnt nochmal zu warten.

Am besten ist es, wenn ihr euch bereits vorher eine Liste an gewünschten Produkten erstellt. Also all die Dinge, die ihr gerne kaufen würdet. Vergleicht diese und schreibt euch einen Dealpreis dazu, ab dem ihr zuschlagt. So könnt ihr direkt auf einen Blick sehen, was sich für euch persönlich lohnt.

Natürlich werden wir ausführlich vom Amazon Prime Day berichten und bei den Angeboten dazu schreiben, wie gut der jeweilige Preis wirklich ist.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.