Einen guten 55 Zoll 4K-TV für unter 200€ gibt’s nicht? Beim Prime Day schon!

Amazon knallt am letzten Tag des Prime Day einen echten Knaller raus: Schnappt euch jetzt einen 55 Zoll 4K-TV unverschämt günstig im Angebot.

Stellt euch vor, Amazon senkt den Preis eines sowieso schon günstigen Fernseher mit 55 Zoll mal eben um satte 510€ und bietet das Gerät einfach für unter 200€ an. Gibt’s nicht? Doch, am Prime Day gibt’s jetzt genau das!

55 Zoll 4K-TV jetzt im Angebot

Was kann der Fernseher? Es handelt sich hier um die Amazon Fire TV-4-Serie und das Modell mit 55 Zoll. Der 4K-TV ist quasi in HDR-fähiger Fernseher mit eingebautem Fire TV-Stick. Ihr habt also alle eure Streaming-Dienste bequem an einem Ort versammelt und könnt Filme, Serien und Sport in voller Pracht genießen.

Die Fernbedienung lässt sich darüber hinaus per Sprachbefehl steuern und ihr könnt euren Fernseher mit Alexa zu eurem Smart-Home hinzufügen. Spitzenwerte beim Gaming werden zwar nicht erreicht, für ein paar Runden Mario Kart auf der Switch oder PS4-Games reicht es aber allemal!

Das Hammer-Angebot: Während dem Prime Day kostet der 55 Zoll 4K-TV nur 189,99€. Der Versand ist außerdem gratis.

Die UVP des Fernsehers liegt einfach bei 699,99€ und damit 510€ darüber. Bisher war das Gerät selbst im günstigsten Angebot nie unter 449€ zu haben. (Quelle: geizhals.de) Wenn ihr einen Smart-TV mit 4K und 55 Zoll sucht und keine besonders spezifischen Anforderungen habt, werdet ihr kein besseres Angebot finden und solltet zuschlagen.

Jetzt zuschlagen: 55 Zoll 4K-TV im Super-Angebot!

Amazon Prime Day 2023

Der Amazon Prime Day ist auch 2023 wieder ein echtes Schnäppchenfest. Noch bis Mitternacht könnt ihr euch tausende Produkte günstiger sichern. Um da nicht den Überblick zu verlieren, hilft ein Blick in unseren Prime Day Hub. Hier haben wir euch eine große Auswahl an attraktiven Angeboten herausgesucht.

Hier findet ihr eine Auswahl:

Noch mehr fantastische Deals und Aktionen gibt’s in unserer Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag brandaktuelle Schnäppchen und interessante Produkte ausführlich vor. Schaut vorbei!